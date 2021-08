Il gelato è certamente l’alimento dell’estate. Attendiamo che arrivi la bella stagione anche per assaporare coni e coppette traboccanti di creme e frutta. Eppure, spesso molti frenano l’appetito davanti all’istinto di un buon gelato. Si chiedono: il gelato fa bene alla salute? Possiamo mangiarlo anche se siamo a dieta e con il colesterolo alto? Come saranno poi i valori delle analisi del sangue?

La risposta perfetta a questi dubbi è il gelato di soia. Nessuno sceglie questo gelato ma è il migliore per la dieta e ha zero colesterolo. Infatti, il gelato non è in assoluto tra i dolci più minacciosi per la nostra salute. Alcuni, però, hanno un apporto calorico elevato e la presenza di lattosio e zuccheri, che in alcuni casi è meglio evitare. Insomma, per sicurezza è sempre meglio scegliere il gelato giusto, così da non doverci mai rinunciare.

Il gelato alla soia ha la nomea sbagliata di essere un gelato privo di gusto. La realtà è ben diversa: il gusto rimane, sono colesterolo e calorie a venir meno. Infatti, ha solo grassi di origine vegetale, privi di colesterolo cattivo. I grassi vegetali, oltre a non ledere alla salute di vene e arterie, sono utili al sistema cardiovascolare. Questo perché i loro trigliceridi sono polinsaturi a catena lunga, che addirittura riducono il colesterolo nel sangue.

Inoltre, il gelato alla soia è privo di zuccheri e lattosio, ma ricco di fibre e molto più proteico di un normale gelato. Le calorie sono ridotte al minimo: 125 per un etto di gelato (meno di 50 per una coppetta). In più, le fibre vegetali hanno un effetto anti-fame oltre che probiotico. In parole povere, il gelato alla soia fa passare più in fretta l’appetito e innalza le difese dell’intestino. Come se non bastasse, è anche privo di saccarosio. Al suo posto c’è il fruttosio, zucchero a rapido rilascio che ha un indice glicemico molto basso. Per questo, il gelato alla soia è un’ottima alternativa anche per chi soffre di glicemia alta e diabete.

