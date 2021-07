Il riso è considerato un’ottima fonte di carboidrati per chi segue un regime di dieta ipocalorica. Quello che molti non sanno, però, è che le tipologie di riso variano di molto tra loro per nutrienti e apporto calorico. Così, due diversi piatti di riso possono avere effetti del tutto divergenti sul nostro organismo. Un piatto in bianco di riso arborio, per esempio, apporta 130 calorie. La stessa quantità di riso basmati ne apporta 120. Una tipologia molto sottovalutata ma dalle importanti proprietà è il riso parboiled. Pochi lo acquistano ma è questo il miglior riso in assoluto per il diabete e la glicemia alta. Vediamo perché e quali sono tutti i vantaggi nutrizionali di questo alimento.

Anche se molti non lo sanno, il riso non è sempre l’alimento ideale per chi soffre di glicemia alta e diabete. Spesso si preferisce alla pasta senza criterio, ignorando che l’indice glicemico del riso è spesso di molto superiore a quello della pasta. L’indice glicemico è il parametro più importante da valutare quando si sceglie un alimento per il diabete (anche più delle calorie). Consiste nella rapidità con cui lo zucchero entra in circolo nel sangue.

Il riso parboiled è una particolare tipologia di riso, che viene parzialmente bollito prima di essere raffinato. Questa particolare preparazione abbassa notevolmente il suo indice glicemico. Se il riso arborio ha indice glicemico di 89 e il riso basmati di 56, l’indice glicemico del riso parboiled scende fino a 36.

Tutti i benefici del riso parboiled

Oltre al suo incredibile indice glicemico, che lo rende il riso migliore per chi soffre di diabete, il riso parboiled ha molte altre qualità. Conserva molti più nutrienti del riso normalmente raffinato, apportando più vitamine e sali minerali. Contiene un po’ meno fibre di quello integrale, per questo è una scelta consigliata per chi ha il colon irritabile. Al contempo, però, è un riso altamente digeribile e, ovviamente, privo di glutine. Il consiglio è quello di sostituirlo agli altri tipi di riso se siamo iperglicemici.

