Il colesterolo alto è un problema che preoccupa la maggior parte degli italiani. Più che per questioni ereditarie, il colesterolo è una questione di abitudini di vita. Abitudini non sane influiscono sull’innalzamento del colesterolo LDL, anche conosciuto come colesterolo cattivo, che viene sintetizzato più massicciamente dal fegato. Il colesterolo in eccesso va a formare delle placche lungo le pareti delle arterie, provocando nel tempo problematiche cardiovascolari anche gravi.

La prima colpa è quasi sempre una cattiva alimentazione, troppo ricca di grassi trans. Ma attenzione perché la dieta non basta ad abbassare il colesterolo se continuiamo con questa cattiva abitudine molti diffusa. Parliamo dell’inattività fisica, una vera e propria piaga di cui molti non comprendono ancora la gravità.

Attenzione perché la dieta non basta ad abbassare il colesterolo se continuiamo con questa cattiva abitudine

La prima cosa che chi soffre di colesterolo alto cambia è il proprio regime alimentare. La scelta non è sbagliata. La prima causa dell’innalzamento del colesterolo è quasi sempre un’alimentazione sbilanciata, con troppi grassi saturi. Chi ha il colesterolo alto dovrebbe fare attenzione a non mangiare mai cibi con un contenuto di grassi saturi eccedente al 10% del totale.

Ma una concausa che non aiuta affatto ad abbassare il colesterolo cattivo è la vita sedentaria. È provato che un’attività fisica ben calibrata aiuti ad abbassare il tasso di trigliceridi nel sangue. Inoltre contribuisce ad innalzare i livelli di colesterolo HDL, il così detto colesterolo buono. Quest’ultimo è essenziale per la protezione dei vasi sanguigni e la prevenzione di malattie cardiovascolari.

Quale attività scegliere per abbassare il colesterolo?

Abbiamo detto che l’attività fisica deve essere ben calibrata. Questo significa che non tutte sono adatte all’intento di abbassare il colesterolo. Per farlo, dobbiamo impegnarci a svolgere almeno mezz’ora di attività moderata per 5 volte alla settimana. Per attività moderata si intende una corsetta o anche una camminata a passo veloce. Oppure, possiamo svolgere 20-30 minuti di allenamento ad alta intensità per 3 volte alla settimana. Non dobbiamo per forza chiuderci in casa o in palestra, possiamo anche combattere il colesterolo divertendoci. Una partita a tennis, per esempio, è un’ottima attività.

