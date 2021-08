Su Proiezionidiborsa abbiamo più volte analizzato alcune monete molto ricercate da collezionisti e numismatici.

Fra queste, ve ne sono alcune che hanno un valore elevato, come quelle portoghesi del 2007.

Mentre ce ne sono altre, invece, che hanno un prezzo di mercato più abbordabile ed un altissimo valore simbolico.

Questa incredibile moneta da 2 euro è davvero il sogno proibito di molti collezionisti

Ogni Paese ha la facoltà di emettere ogni anno, per finalità celebrative, delle monete commemorative da 2 euro.

Come ad esempio è accaduto nel 2015, nel principato di Monaco, in occasione dell’800° Anniversario della costruzione della Fortezza della Rocca. Questa moneta ha valore numismatico incredibile e la sua quotazione sta raggiungendo davvero cifre da capogiro.

Tuttavia, non tutte le monete commemorative vengono coniate in onore di personaggi ed eventi storici realmente esistiti.

Una moneta da 2 euro molto particolare, in questo senso, è quella coniata in Francia nel 2019, in occasione del 60° anniversario di Asterix.

Quest’ultimo è il protagonista della celeberrima serie di fumetti “Asterix” che tutti sicuramente ricorderanno.

Le caratteristiche principali

Sul dritto della moneta troviamo la rappresentazione di Asterix, rivolto verso destra, mentre indossa il suo caratteristico elmetto alato. In alto, vi è incisa la scritta “ASTERIX” e la sigla “RF” che sta ad indicare la dicitura “Republique Francaise”.

In basso sono incise, in caratteri romani, le scritte “60 ANNI” (LX ANS) e l’anno di coniazione “2019” (MMXIX).

Il valore numismatico

Oltre il valore simbolico, questa incredibile moneta da 2 euro è davvero il sogno proibito di molti collezionisti anche per il suo valore numismatico.

Coniata in 300mila pezzi in FDC e 10mila in FS, questa moneta commemorativa vale tra i 20 ed i 60 euro.

In alcune aste sul web, ha raggiunto addirittura il prezzo di 100 euro e non si esclude che tenderà ad aumentare nei prossimi anni.

Approfondimento

