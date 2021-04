Il vino rosso, passione di tanti e simbolo della nostra terra. Dal Sud al Nord della penisola, in ogni tavola che si rispetti non può mancare una bella bottiglia di rosso ad ogni pasto.

Le nostre cantine sono così buone da competere anche con i nostri cugini francesi, che vantano dai tempi dei tempi la paternità del vin rouge. A parte il solito bicchiere a tavola, tra i giovani e i meno giovani è buona usanza quella di sorseggiare un calice all’orario dell’aperitivo. Magari accompagnato da un po’ di salumi, formaggi, olive e dei taralli. Be’, non sembra esserci niente di meglio di questo mix apparentemente perfetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

E se invece mancasse qualcosa che spesso sottovalutiamo, ma che è fondamentale durante l’ora dell’aperitivo (e non solo)?

Nessuno sa perché dovremmo sempre avere un bicchiere d’acqua quando beviamo il vino rosso

Abbiamo già capito che si sta parlando dell’acqua, precisamente di un bicchiere d’acqua. Sembra strano pensare alla bevanda più normale al mondo come elemento fondamentale da accostare al vino rosso. Vediamo perché.

Il primo motivo in realtà riguarda tutte le sostanze alcoliche ed è l’idratazione. Difatti, l’alcol tende a disidratare l’organismo, che a quel punto avrà bisogno di acqua. L’errore che spesso si fa in queste situazioni è continuare a bere alcolici anziché concederci un bicchiere della bevanda più semplice e importante al mondo.

Il secondo motivo ha a che fare, invece, proprio col nostro caro calice di rosso. Come già specificato in un precedente articolo a proposito del caffè (link qui), la questione attiene ai nostri denti. Pensiamo un attimo ad una macchia di vino su una maglietta bianca. Che tragedia! Ecco, proprio come la t-shirt candida, anche i nostri denti potrebbero macchiarsi in quel modo.

Cosa è opportuno fare

Nessuno sa perché dovremmo sempre avere un bicchiere d’acqua quando beviamo il vino rosso ed è importante esserne consapevoli. È inutile spendere tantissimi soldi per prodotti sbiancanti spesso dagli effetti deludenti se poi non curiamo i nostri piccoli gesti quotidiani. Bere un po’ d’acqua tra un sorso e l’altro di vino può aiutare ad evitare l’ingiallimento della nostra dentatura. Inoltre, questo metodo allontana le antiestetiche macchie tra i denti che possono formarsi a causa della colorazione rosso scuro. Basta provare e scopriremo che il nostro sorriso risplenderà.