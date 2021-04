2 metodi infallibili per eliminare le macchie dallo schermo Tv e renderlo come nuovo

Il televisore è un elettrodomestico che si sporca molto facilmente. In particolare quando è spento, evidenzia la polvere e le macchie lasciate dalle impronte digitali. Se posizionato in cucina, poi, trattiene unto e vapore.

Lo schermo del televisore, soprattutto quelli di ultima generazione, è molto delicato e bisogna pulirlo con cautela, cercando di non esercitare forti pressioni. Con un po’ di attenzione, si eviterà di causare danni permanenti che potrebbero compromettere il funzionamento della Tv. Ecco 2 metodi infallibili per eliminare le macchie dallo schermo Tv e renderlo splendente.

Per eliminare la polvere

Prima di iniziare con la pulizia, è bene spegnere la Tv. Per una ragione di sicurezza e perché con lo schermo spento le macchie e la polvere sono più visibili.

Per eliminare solo la polvere, basta un panno in microfibra. È un materiale perfetto per pulire perché non rischia di graffiare l’apparecchio.

Evitando di esercitare pressione sullo schermo, passare il panno su tutta la superficie. I movimenti devono essere leggeri e circolari.

Per le altre parti – cornice, fili, telecomando, retro della Tv – procedere sempre con il panno in microfibra.

Per eliminare le macchie e gli aloni

Quando si cercano soluzioni naturali per pulire la casa, l’aceto non può mancare nella lista dei prodotti. Si può preparare una soluzione di aceto e acqua distillata, presenti in parti uguali.

Miscelati in uno spray nebulizzatore o in una bacinella. Con l’aiuto di un panno in microfibra imbevuto della soluzione e strizzato per bene, si può pulire lo schermo della Tv.

Non spruzzare mai la soluzione direttamente sul monitor.

Per sgrassare e disinfettare si può usare il bicarbonato di sodio. Preparare un composto liquido utilizzando un cucchiaio di bicarbonato sciolto in un bicchiere d’acqua.

Si immerga il panno in microfibra e, dopo averlo strizzato, si proceda a pulire e asciugare lo schermo.

Prima di procedere alla pulizia, è bene leggere il manuale delle istruzioni della Tv. Potrebbe contenere delle indicazioni e raccomandazioni specifiche su come pulire il modello specifico.