Il caffè rappresenta tante cose. Un’abitudine, un simbolo, un piacere. L’odore del caffè della moka al mattino evoca i ricordi dell’infanzia e ci mette di buon umore anche quando vorremmo restare sotto le coperte.

Passione e rituale che non conosce confini, l’oro nero va bene in ogni momento della giornata e in molti non potrebbero mai rinunciarvi. Attorno al semplice e piacevole gesto di bere una tazzina di caffè, si sono create diverse usanze e consuetudini rispettate, quantomeno, in tutta la penisola.

Una di queste impone di bere un bicchiere d’acqua prima del caffè, ma mai dopo. Perché? La risposta che viene data dai fautori di questa tesi, riguarda il gusto della nostra amata bevanda. Infatti, c’è chi sostiene che l’acqua rovini il sapore intenso della caffeina e che il cosiddetto “effetto risveglio” si annulli come d’incanto. Siamo certi che sia veramente così?

Tutti dicono di non bere l’acqua dopo il caffè, ma forse non sanno una cosa fondamentale

Iniziamo col dire che non esiste alcuna correlazione tra l’acqua e l’annullamento dell’effetto risveglio. Il caffè è stato preso e la caffeina è stata assunta, per cui non può svanire per un po’ d’acqua naturale o frizzante. Si tratta dunque di una questione prettamente psicologica e basata sui gusti personali. D’altra parte, però, bisogna sottolineare un altro punto fondamentale. Tutti dicono di non bere l’acqua dopo il caffè, ma forse non sanno una cosa fondamentale: in questo modo evitiamo di macchiare i denti.

Difatti, il suo colore scuro intenso è tra i principali responsabili delle macchie nere o marroni sulla nostra dentatura. Inoltre, ne provoca l’ingiallimento e la espone ad una maggiore possibilità che si formino carie e tartaro.

Cosa dovremmo fare

Al contrario di quanto si narra, ciò che dovremmo fare è proprio bere un sorso (o anche due) dopo aver consumato una tazza di caffè. È bene sottolineare che ciò vale anche per altre bevande, specialmente quelle più acide e scure, come la coca cola o i succhi di frutta. Ma non solo. Anche quando mangiamo cibi con alto potere corrosivo come le arance, è buona abitudine sciacquare la bocca per attenuare proprio tale effetto corrosivo.

Sappiamo che “vox populi vox dei”, ma è bene fare ogni tanto qualche precisazione.