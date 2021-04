I sofficini sono uno dei piatti preferiti da grandi e piccini, si possono farcire in diversi in modi, sono veloci da preparare e soprattutto buonissimi.

La maggior parte, va direttamente a prenderli al reparto surgelati del supermercato quando si può facilmente prepararli, garantendo un sapore fresco e un gusto personalizzato.

Se cerchiamo una ricetta light e vogliamo avere un risultato meno pesante, è possibile comunque cucinarli mantenendo un sapore sensazionale.

In pochi sanno che è possibile preparare deliziosi sofficini in casa senza burro pronti in soli 15 minuti.

Preparazione

Iniziamo a scaldare 250 ml di latte, un cucchiaino di olio e di sale grosso.

Una volta bollito, togliamolo dal fuoco e aggiungiamo ancora 250 g di farina, mischiando velocemente tutti gli ingredienti.

Mettiamo il tutto a cuocere e continuiamo a mescolare finché pian piano vedremo formarsi una patina bianca.

Versiamo il contenuto su un piano e iniziamo a lavorarlo fino a formare un panetto, a questo punto compriamo con una pellicola e lasciamo raffreddare.

Intanto possiamo iniziare a preparare il nostro ripieno con gli ingredienti che preferiamo.

Riprendiamo l’impasto, che nel frattempo si sarà raffreddato, e stendiamolo fino a quando otterremo uno spessore di circa 3 mm.

Grazie all’aiuto di un coppapasta di 10 cm di diametro formiamo dei cerchi, all’interno mettiamoci circa un cucchiaio di ripieno e chiudiamolo a mezzaluna.

Attenzione, ricordiamoci di sigillare con cura i bordi altrimenti il condimento tenderà a fuoriuscire.

Infine, in una ciotola mettiamo un uovo sbattuto con del sale. Quindi, passiamo i nostri sofficini prima nell’uovo e poi nel pangrattato.

Modalità di cottura

Possiamo decidere se friggerli o cuocerli nel forno, dipende dal nostro gusto.

Friggendoli, basteranno due minuti per lato perché siano pronti. Altrimenti se li mettiamo nel forno basterà aggiungere un filo d’olio ed inforniamoli per circa un quarto d’ora a 180 gradi.

Tutto qua, in pochi sanno che è possibile preparare deliziosi sofficini in casa senza burro pronti in soli 15 minuti adatti a tutta la famiglia.