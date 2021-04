La bellezza e la perfezione degli hamburger comprati è difficile da realizzare in casa. Proviamo a mescolare la carne tritata con le spezie e a realizzare una polpetta. Che poi schiacciamo e cuociamo. Ma la cottura difficilmente risulta omogenea. C’è sempre qualche parte più cotta dell’altra. E spesso per questo motivo tendiamo a comprarli già pronti da cucinare. Ma esiste un trucco che ci farà avere degli hamburger perfetti, risparmiando!

Non serve comprare lo stampo se possiamo usare questo oggetto

Se amiamo gli hamburger e li prepariamo sempre, magari stiamo pensando di comprare lo stampo. Si trova facilmente online e non è altro che una pressa. Ci mettiamo la nostra carne e crea un disco perfetto, pronto per la cottura. Ma in realtà sono soldi sprecati, soprattutto se prepariamo gli hamburger una volta ogni tanto. Esiste un metodo pratico e veloce per avere dei perfetti hamburger. E ci bastano 2 cose.

Basta questo oggetto che abbiamo tutti in casa per preparare degli hamburger perfetti senza comprare lo stampo

Prima di tutto la pellicola alimentare, che non manca mai in casa. Grazie alla sua composizione, ci aiuterà a non far attaccare l’hamburger. E poi avremo bisogno di un oggetto che spesso buttiamo. Ma che possiamo riciclare in questo modo. Un tappo di un barattolo! Esatto, il coperchio dei barattoli di vetro è l’ideale come stampo per hamburger. Bisognerà utilizzare quello più grande, che ha la dimensione di un hamburger. Come, per esempio, il tappo dei barattoli delle confetture più grandi.

Il procedimento è semplicissimo. Prendiamo il tappo e lo poggiamo sul piano di lavoro al contrario. Con la parte interna rivolta verso l’alto. Ci mettiamo sopra un foglio di pellicola e via. Prendiamo il mix di carne tritata e spezie e riempiamo il tappo. Pressando bene per creare un cerchio ben compatto. Una volta finito, aiutandoci con l’angolo della pellicola lo tiriamo via e il gioco è fatto! Un disco perfetto, pronto per la cottura! Per scoprire come cucinarlo al meglio, basta cliccare qui.

Quindi, basta questo oggetto che abbiamo tutti in casa per preparare degli hamburger perfetti senza comprare lo stampo. Non è necessario spendere soldi inutilmente. Basta solo essere un po’ creativi!