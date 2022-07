Quando dobbiamo risolvere alcuni problemi siamo spesso spinti a cercare soluzioni costose. Infatti, cerchiamo sui motori di ricerca dove andare a comprare questo o quel prodotto per poi renderci spesso conto di averlo già a casa. In particolare, i problemi più comuni sono proprio legati alla casa, ovvero quello spazio in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo. In molti poi hanno anche un terrazzo o un balcone che aumenta sia la superficie sia il numero di ipotetici problemi da risolvere. Tuttavia, nessuno sa che basta un po’ di nastro adesivo sul terrazzo o sul balcone per dire addio a questo tipo di problemi.

Non è solo un ripostiglio

Molti italiani usano il proprio balcone o terrazzo come luogo in cui mettere le cose che non sa dove mettere. Non tutti hanno una cantina o una soffitta e dunque riempiono il terrazzo di oggetti di uso quasi comune. I più voluminosi sono sicuramente le biciclette, ma in molti si sono ingeniati per creare librerie o angoli in cui collocare quasi qualsiasi cosa. I più fortunati riescono a creare uno spazio verde sul balcone scegliendo le piante più adatte per ogni clima e spazio.

Inoltre, ci sono tantissime persone che in casa tengono anche un animale domestico. Che sia un piccolo cane o un gatto, sicuramente vedrà lo spazio esterno come una parziale fuga dalle quattro mura domestiche che spesso vede troppo piccole.

Nessuno sa che basta un po’ di nastro adesivo sul balcone per risolvere questo comune problema

Il balcone ci risolve alcuni problemi di spazio, ma può presentare alcune criticità. Infatti, basta una forte folata di vento per scombussolarci tutti i nostri piani. Se abbiamo messo molte cose sul balcone può capitare che cadano. E, se viviamo nei piani alti di un palazzo rischiamo di creare dei danni se cadono sulla strada. Cadesse anche solo un libro potrebbe rompere il vetro di una macchina. Se abbiamo poi un animale domestico come un gatto il rischio che cada può diventare forte se piove o se c’è molto vento.

Qui il nastro adesivo ci viene in aiuto in tutti i modi. Da una parte basterà metterlo tra gli spazi della nostra ringhiera per evitare che cadano gli oggetti. Dall’altra, se lo mettiamo sopra la ringhiera il gatto ci andrà molto di meno perché non riconoscerà quella superficie come sicura. Quindi, avremo risolto eventuali problemi usando del semplice nastro adesivo.

