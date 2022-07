Il Sud Italia è noto per rivelare sempre mille sorprese. Terra di millenaria cultura, il nostro meridione presenta sia città molto importanti come Napoli, Bari e Palermo sia piccoli centri. Proprio in questi ultimi possiamo trovare ciò che cerchiamo quando andiamo in vacanza. Infatti, oltre alle bellezze naturali e alle bontà gastronomiche in questi borghi troviamo tanta pace, relax e serenità. Poi, per chi non ha la fortuna di parlare lingue straniere andare in vacanza in Italia è sempre un’ottima soluzione. Infatti, possiamo trovare un angolo di paradiso nel Sud Italia tra rocce e mare per provare delle emozioni indimenticabili.

Capo Colonna

Ci troviamo a otto chilometri a Sud di Crotone. Se guardiamo le mappe vediamo che la costa calabrese trova proprio qui il suo punto più orientale, con una punta che quasi si stacca dal resto. Il luogo si chiama Capo Colonna ed è un promontorio che si innalza su tutta la zona. Delimita la fine del golfo di Taranto e il suo nome è legato al suo maestoso passato. Infatti, la colonna in questione è l’unica che rimane del tempio di Era Lacinia e che si vede dal mare. I naviganti nell’epoca modera riuscivano quindi ad orientarsi proprio vedendo questa colonna. Fino al Cinquecento però di colonne ce n’erano di più e per questo il luogo si chiamava Capo Colonne.

Il sito comunque era ricco di templi ma, con il passare del tempo, gli abitanti di Crotone usarono quel marmo e quelle pietre per costruirsi i loro nuovi edifici.

Ad ogni modo, non appena arriviamo al sito ci accoglie una grande cinta muraria. Sono infatti quelle mura che richiudevano tutta l’area sacra e si compongono di due strati diversi: uno di origine greca e l’altro romana.

Un angolo di paradiso nel Sud Italia tra rocce e un mare cristallino e limpidissimo per vacanze indimenticabili

Mentre ci incamminiamo verso la parte centrale del sito troviamo i resti di quelle che erano le strutture ricettive del luogo. Pellegrini, soldati o semplici cittadini pernottavano in quella specie di alberghi perché i rituali a cui assistevano potevano durare anche diversi giorni.

Se però oltre alla cultura vogliamo concederci un sano momento di relax, ricordiamo a tutti che vicinissimo all’area archeologica c’è l’accesso ad una spiaggia che presenta un mare azzurrissimo.

Approfondimento

Mai più questo grave e banale errore in vacanza grazie a questo intelligentissimo accorgimento