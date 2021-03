Siamo a marzo e a marzo anche i più diffidenti cominciano a curarsi di piante, alberi, fiori, giardini e orto. Noi di ProiezionidiBorsa siamo i primi a voler dare un po’ di colore ai nostri balconi, diventati ancora più grigi dall’arrivo della zona rossa in quasi tutta Italia.

Ci sono piante che scacciano i piccioni, piante che allontanano le zanzare e piante che profumano tutto l’ambiente circostante. Certo, prima di prendere una pianta dovremmo cercare di capire come e quando dobbiamo bagnarla. Per questo però, c’è un trucco molto interessante che abbiamo svelato qui.

Come già detto, le piante abbelliscono i nostri balconi e le nostre stanze ma anche la nostra vita. Tuttavia, ci sono alcune piante che oltre a svolgere questa nobile missione, riescono anche a darci un certo tipo di sollievo fisico e psichico. Infatti, è incredibile come questa pianta in balcone calmi la nostra ansia e agitazione.

I benefici della valeriana

Stiamo parlando della nostra più grande alleata contro l’ansia e l’agitazione, la valeriana. Pianta di origine europea, è nota a tutti per le sue proprietà tranquillanti.

Addirittura le erboristerie medievali e le farmacie dei monasteri avevano sempre un po’ di valeriana nei loro scaffali. I monaci usavano questa pianta per curare l’insonnia, i disturbi del sonno ma anche l’ansia. Che si tratti di attacco di panico, crampo addominale o crisi d’angoscia, questa pianta è indicatissima.

La scienza moderna ha poi confermato che nella pianta è presente un forte principio attivo ansiolitico che agisce direttamente sul nostro sistema nervoso.

Se piantiamo una pianta di valeriana nel nostro balcone, otteniamo due effetti. Il primo, anche solo piantandola, riguarda una nostra idea. Se pensiamo di avere un alleato con noi contro l’ansia, l’ansia di per sé diminuisce.

Un po’ come il fumatore incallito che non esce di casa senza il suo pacchetto di sigarette. In secondo luogo, avendola in casa possiamo produrci noi stessi tisane e infusi grazie a questa magica pianta. È incredibile come questa pianta in balcone calmi la nostra ansia e agitazione.