A volte ci stupiamo perché alcune zone della casa cambiano di utilizzo con il cambiare delle stagioni. Il balcone o il terrazzo è sicuramente quello che ci stupisce di più, dato che d’estate lo usiamo molto diversamente rispetto all’inverno. Infatti, con l’arrivo della primavera prima e del caldo poi, il terrazzo diventa quel luogo in cui organizziamo cene con i famigliari o delle feste con gli amici. Per organizzare aperitivi e brindisi, ma anche solo per una semplice lettura in solitaria, possiamo creare uno spazio confortevole e di design. Infatti, ecco come arredare con stile un piccolo balcone o terrazzo scoperto.

Come costituire un’oasi di pace anche nel centro della città

In primo luogo dobbiamo pensare alle luci. Dato che sul terrazzo passeremo soprattutto momenti di relax non ci serviranno luci intense e fredde, ma calde e seducenti. Le dobbiamo poi posizionare in alcuni luoghi specifici, per creare la giusta atmosfera. Gli angoli sono i punti ideali per posizionare queste luci, magari scegliendo anche delle lanterne antiche o di ferro. Sotto quelle luci poi il buon gusto imporrebbe una scelta naturale, dovremmo infatti mettere delle piante o anche dei piccoli alberi. Tra l’altro, se abbiamo la necessità di creare un po’ di intimità o di privacy possiamo usare queste piante per fare da muro contro sguardi indiscreti. Se vogliamo però aumentare ancora il nostro livello di privacy si consiglia di installare alcune pareti ai lati, chiedendo naturalmente al proprio Comune la fattibilità legale della cosa.

Arredare con stile un piccolo balcone o terrazzo scoperto spendendo pochissimo e seguendo le tendenze per l’estate 2022

Inoltre, se vogliamo mettere dei mobili sul balcone, dovremmo scegliere dei colori che si sposino bene con le piante che abbiamo selezionato. Generalmente, si dovrebbero prediligere mobili in stile campagnolo o di colore bambù, che vanno proprio bene con tutto. Infine, non ci dovremmo dimenticare di mettere qualche candela e qualche specchio. In questo modo riusciremo a creare uno stile allo stesso tempo amichevole ed elegante senza spendere un patrimonio. In molti scelgono anche di mettere un ombrellone sul terrazzo per restare al fresco anche durante le ore più calde. Questa è sicuramente un’ottima idea, ma bisogna comunque fare attenzione sia al colore dell’ombrellone sia alla sua posizione.

