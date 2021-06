Un piatto a dir poco irresistibile che racchiude il sapore del mare e l’umiltà della cucina tradizionale, povera ma piena di gusto.

Le alici sono molto amate. Fritto o al forno, impanato, sott’olio, a filetti o in tortiera, questo pesce azzurro dalle innumerevoli proprietà è davvero tra i più gettonati da grandi e piccini.

Sono molti gli “chef casalinghi” che si dilettano a deliziare amici e parenti con prelibatezze a base di alici, o acciughe che dir si voglia.

Attenzione, però, a questo errore che probabilmente è il più clamoroso e banale che tutti, o quasi, commettono con le alici.

La ricetta proposta quest’oggi è semplicissima ma nessuno potrà resistere a queste strepitose alici ripiene, un piatto economico ma ricco di gusto.

Non resta che allacciare il grembiule e procedere alla realizzazione di questo piatto squisito.

Ingredienti per 4 persone

a) 1 kg di alici fresche (di grandezza media);

b) 4 uova;

c) 400 g di mollica di pane;

d) latte (circa 1 bicchiere);

e) 100 g di grana grattugiato;

f) 100 gr pangrattato;

g) 1 spicchio di aglio;

h) prezzemolo, olio e limone q.b.

Procedimento

La prima fase è quella che richiederà un pochino di tempo e pazienza ma ne varrà la pena. Lavare e pulire bene le alici, eliminando lische, occhi e interiora. Tagliarle verticalmente “a libro” senza staccarle.

Asciughiamo tamponando con uno panno pulito.

In una ciotola inserire la mollica e mescolarla con il latte, cercando di ottenere un composto morbido non troppo molle. Aggiungere, poi, due uova, il formaggio, l’aglio tritato e 1 ciuffo di prezzemolo sempre tritato. Salare leggermente e mescolare ancora 1 minuto. A questo punto, il ripieno delle nostre alici è pronto.

Con un cucchiaino spalmare il ripieno sulle alici e richiudere le due parti.

Questo passaggio non richiederà tanto tempo ma bisogna procedere con delicatezza per non danneggiare le alici.

Ora, in un’altra ciotola sbattere le altre 2 uova e passare le alici prima nelle uova e poi nel pangrattato.

La ricetta tradizionale opta per la frittura ma le alici ripiene sono eccezionali anche cotte al forno.

In una padella con olio abbondante e già caldo far friggere gruppetti di alici insieme. Una volta cotte, riporle su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Impiattare e servire con spicchi di limone. Ed in pochi minuti, nessuno potrà resistere a queste strepitose alici ripiene, un piatto economico ma ricco di gusto!