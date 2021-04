Sono dei veri e propri bocconcini da gustare senza troppi rimpianti. Le acciughe conosciutissime anche come alici sono dei pesciolini molto amati e utilizzati in cucina.

Ottime anche sulla pizza. Ecco anche un’idea appetitosa per una pizza fatta in casa, che lascerà gli ospiti senza parole che ha proprio le alici come ingrediente speciale.

Dunque, sono innumerevoli le pietanza da poter preparare. Probabilmente le più apprezzate sono le alici fritte.

Cucinare le alici fritte non è difficile, tuttavia per gustare al meglio tutte le caratteristiche di questi piccoli pesci azzurri bisogna evitare di commettere errori che possano compromettere il risultato finale. Tra le abitudini non del tutto corrette durante la realizzazione della ricetta, l’errore più clamoroso è anche quello che tutti o quasi alla fine commettono. Anche i più esperti.

Probabilmente è l’errore più clamoroso e banale che tutti, o quasi, commettono con le alici, ecco a cosa stare attenti

Generalmente, per delle alici fritte buone da leccarsi i baffi la procedura è pressoché questa: innanzitutto si lavano e puliscono con cura e premura. Poi si prepara la pastella. Infine, ad una ad una, le alici vengono infarinate e poi impastellate.

A questo punto le alici devono essere solamente cotte. Ma è proprio nella cottura che si commette l’errore più banale che incide negativamente sulla “croccantezza” delle alici.

Innanzitutto, il primo elemento da tenere sotto controllo è l’olio che deve essere ben caldo.

Subito dopo ci si appresta a immergere tutte le alici nella padella con l’olio caldo. Ebbene, l’errore è proprio questo.

La regola generale, da tenere sempre in mente, dice di non immergere le alici tutte insieme. La motivazione? La grande quantità di pesce abbassa la temperatura dell’olio. Questo comporta sicuramente una frittura peggiore.

Il segreto per alici fritte buone, croccanti e profumate è quello di cuocerle un po’ alla volta. Con questo tipo di cottura graduale si perderà qualche minuto in più ma il risultato sarà davvero eccezionale. Ed ecco, dunque perché probabilmente è l’errore più clamoroso e banale che tutti, o quasi, commettono con le alici.

