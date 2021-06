L’Italia è piena di posti magici da visitare e da esplorare fra luoghi culturali e naturali. C’è davvero l’imbarazzo della scelta e in estate la ricerca di spiagge e mari meravigliosi spinge verso mete inesplorate.

Non solo le isole ma anche in altre parti della penisola ci sono anfratti che possono regalare paesaggi spettacolari. Infatti, esiste una spiaggia magica in Calabria che lascerà ogni turista a bocca aperta.

Stiamo parlando della spiaggia dell’Arcomagno a San Nicola Arcella, comune in provincia di Cosenza. È un luogo molto suggestivo che dà sul mare cristallino e blu della Riviera Calabrese.

La spiaggia è composta da piccoli ciottoli e ghiaia ed è conosciuta anche come spiaggia di Enea. È una piccola laguna lunga circa 25 metri e il mare è estremamente pulito e cristallino.

Il suo nome deriva dalla maestosità dell’arco naturale di roccia che la protegge come una piccola grotta. In tal senso si parla proprio di Grotta del Saraceno perché fu lì che sbarcarono i Saraceni che erano diretti in Italia.

Come raggiungere la spiaggia dell’Arcomagno

La spiaggia dell’Arcomagno è situata sulla costa occidentale calabrese. Appena raggiunta la provincia di Cosenza bisogna prendere l’uscita a Lagonegro per raggiungere la località di Marinella. Arrivati lì basterà lasciare l’auto in un parcheggio a Marinella e seguire il sentiero con tutte le indicazioni per raggiungere la spiaggetta.

Il sentiero per raggiungerla è scavato nella roccia e non è molto lungo, anche se un po’ ripido, e per questo bisogna fare attenzione. Infatti, il rischio è quello di scivolare, pertanto il consiglio è di non portarsi troppe cose per potersi muovere molto più agilmente.

Si dovrà andare verso nord con una vista su una spettacolare scogliera. Il sentiero poi si biforca esattamente nel punto più alto della scogliera e per raggiungere l’Arcomagno si dovrà prendere la deviazione a destra.

Sarà un poco faticoso raggiungerla ma lo straordinario paesaggio e la natura meravigliosa ripagheranno ogni singolo sforzo.

