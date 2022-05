Molti di noi scelgono giustamente delle mete marine per le agognate vacanze estive e che abbiano ricevuto dei riconoscimenti. In tema di premi per la pulizia e la bellezza del mare, sicuramente il più famoso è la Bandiera Blu. Un premio internazionale, nato alla fine degli anni ’80, inizialmente per premiare solo le coste europee, ma da poco anche quelle fuori dal nostro continente. Un premio che prevede l’organizzazione e la partecipazione anche di enti dell’ONU, che si occupano di ambiente. Ecco perché se una spiaggia italiana viene premiata con la Bandiera Blu, il riconoscimento è internazionale e si rivolge ai turisti di tutto il Mondo.

Nel 2022 sono addirittura 9 le spiagge con la Bandiera Blu in più rispetto allo scorso anno. Decisamente un bel traguardo che si allinea perfettamente alle validissime e recenti disposizioni del Governo Draghi in materia di pulizia delle nostre acque marine dalla plastica. Un vero e proprio trionfo di Bandiere Blu 2022 per la Liguria che avrebbe bisogno di un’enciclopedia e non di un articolo per rendere merito a tutte le sue bellezze.

Un riconoscimento per un’intera Regione che vive del suo mare

Sono ben 32 le spiagge che quest’anno si possono fregiare di questo importante titolo nella bellissima Liguria. Regione, che geograficamente, dai tempi della potente Repubblica marinara di Genova, vive del suo mare. Senza peraltro nulla togliere a un entroterra meno conosciuto, ma che invece nasconde borghi, località e paesaggi naturali da fare invidia al Mondo. Senza poi contare un’ottima cucina, un olio extravergine sopraffino e una tradizione enogastronomica ad altissimi livelli. Scegliere il mare della Liguria significa quindi premiare la bellezza delle acque, ma anche la cultura e la tradizione che accompagnano da sempre questa splendida regione italiana.

Un vero e proprio trionfo di Bandiere Blu 2022 per questa splendida regione italiana che vanta 32 località premiate e queste 2 sono tutte da vedere

Obiettivamente dire quali sono le spiagge più belle della Liguria, tra l’altro molto variegate tra di loro, non è assolutamente semplice. Sarebbe come mettersi a tavola e dire se sono più buoni i tortellini o le lasagne, la carbonara o l’amatriciana, il tiramisù o la zuppa inglese. Ci perdonino i nostri Lettori per degli esempi così banali che rendono però la bellezza totale di queste coste.

Utilizzando un termine calcistico, che tra l’altro da queste parti è molto sentito, c’è un derby nel derby per capire quali sono le province con il maggior numero di spiagge premiate. Presto detto, perché la regina ligure delle Bandiere Blu 2022 è la provincia di Savona. Molte sono famosissime, ma oggi vogliamo suggerire ai nostri Lettori:

Marina di Andora;

Marina di Varazze.

