Giugno è un mese importantissimo per i fortunati che hanno un giardino. Proprio in questi giorni dobbiamo decidere quali saranno le piante e i fiori che ci accompagneranno per tutta l’estate e iniziare a coltivarli. Le possibilità sono praticamente infinite e sarebbe un vero delitto fermarsi alle solite specie come rose, gerani, gigli e narcisi. Oggi grazie agli esperti di ProiezionidiBorsa proveremo ad allargare i nostri orizzonti e scopriremo una pianta che ci farà letteralmente impazzire. E che allo stesso tempo attirerà gli sguardi ammirati dei vicini. Quindi basta con i soliti noiosi gerani. Proviamo a coltivare questo capolavoro con splendidi fiori a farfalla e trasformeremo il giardino in un quadro.

Il geranio macranta è la pianta che non potrà più mancare nel nostro giardino

Anche all’interno delle specie più conosciute come gerani e gigli esistono delle varietà di piante che si distinguono per la spettacolarità delle loro fioriture.

Ed è proprio il caso del geranio macranta, famoso anche con i nomi di geranio macrantino o geranio farfalla. Il nome deriva proprio dalla bellezza dei suoi fiori. Fiori grandi e meravigliosi che somigliano a farfalle e che possono avere colori che variano dal bianco candido fino ad arrivare al viola acceso.

Stupende anche le foglie che con il loro verde intenso e il loro profumo inconfondibile daranno una marcia in più al nostro angolo verde.

Ma ci sono anche altri ottimo motivi per iniziare una coltivazione di geranio macranta. Questa pianta è facilissima da curare, fiorisce fino a fine estate ed è una delle più resistenti a malattie e parassiti.

Basta con i soliti noiosi gerani, ecco la pianta dai fiori a farfalla che dovremmo coltivare se vogliamo far invidia a tutto il vicinato

L’inizio di giugno è il momento ideale per iniziare a coltivare il geranio macranta. Questa pianta ama le temperature miti comprese tra i 20 e i 30 gradi e odia il vento. Proprio le condizioni meteorologiche di questo periodo.

Fondamentale sarà piazzarla in una zona soleggiata e al riparo dalle correnti d’aria. Se viviamo in un luogo molto caldo il consiglio è quello di piantarla in una zona in cui si alternano luce e ombra. Il terreno ideale per la crescita del geranio macranta è quello morbido e con un buon drenaggio. Meglio ancora se con pH leggermente acido.

Se vogliamo far crescere questo geranio sano e forte dovremo fare particolare attenzione a concimazione ed annaffiatura. La prima deve essere bi-settimanale e a base di prodotti ricchi di minerali come magnesio e potassio. La seconda dovrà essere costante per tutta la bella stagione. In inverno potremo allentare la presa e stare soltanto attenti a non far seccare il terreno.

