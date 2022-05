Una delle voci più ingenti della spesa è sicuramente data dai prodotti per la pulizia della casa. Spesso, però, questi non sono strettamente necessari. Si possono, infatti, autoprodurre “all’antica maniera”, come facevano le nostre nonne e tutti i nostri antenati prima della distribuzione di questi prodotti. Bastano, infatti, generalmente pochi ingredienti per disinfettare o sgrassare le superfici. I più efficaci sono sicuramente il limone, l’aceto. Anche il bicarbonato, però, viene usato spesso per detergere i ripiani in maniera efficace. Ce ne sono anche altri che sono utili per profumare e per rendere il bucato più piacevole al tatto. Oggi parliamo di uno di questi. È, infatti, possibile risparmiare sui prodotti per la lavatrice e avere dei vestiti profumati e morbidi con questi due ingredienti facilmente reperibili e poco costosi. Scopriamo insieme quali sono e quale è il modo corretto per abbinarli.

Le regole per un lavaggio e un’asciugatura perfetta dei propri vestiti

Prima di tutto però vediamo quali sono i trucchi per avere un bucato a regola d’arte, oltre alla canonica separazione dei bianchi e dei colorati. Uno dei più sottovalutati consiste nel sapere cosa lavare a mano e cosa invece infilare nel cestello. Ci sono infatti degli indumenti, come mutande e reggiseni, che sono troppo fragili per la lavatrice. È quindi meglio lavarli a mano oppure inserirli all’interno di apposite protezioni. È anche molto utile dare uno sguardo alle etichette per verificare la composizione dei materiali e aggiustare di conseguenza i programmi e la temperatura. Lo stesso vale per l’asciugatura. Ci sono dei capi che possono essere messi nell’asciugatrice e altri che invece vanno stesi alla luce del sole.

Risparmiare sui prodotti per la lavatrice grazie a questi due ingredienti naturali che formano un ammorbidente profumato praticamente a costo zero

Un altro trucco però consiste nella creazione di un ammorbidente fai da te. Basta infatti munirsi di sale grosso e di un olio essenziale di proprio gusto. Il secondo ingrediente è del tutto opzionale e quindi si può aggiungere solo all’occorrenza e secondo propria preferenza. È necessario miscelare i due ingredienti: per mezzo chilo di sale basteranno alcune gocce di olio. Con un misurino inserirlo poi nello sportello adibito all’ammorbidente ad ogni lavaggio. I risultati saranno sbalorditivi e si riusciranno a risparmiare tantissimi soldi sul lungo periodo, diminuendo anche il proprio impatto ambientale.

Lettura consigliata

Ecco dopo quanti utilizzi bisognerebbe lavare i vestiti, i jeans e gli abiti per una pulizia profonda e ottima per la salute