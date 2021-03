I capelli grassi colpiscono tantissime persone infatti questo problema può essere anche fonte di disagio ed imbarazzo. Chi ha i capelli grassi riporta che la sensazione è quella di avere sempre i capelli unti ed appiccicosi.Per inciso, il problema dei capelli grassi non deriva da una scarsa pulizia.

Esso dipende da un eccesso di sebo che si deposita sul cuoio capelluto e sul cappello, dando cosi quel effetto di unto che tanto infastidisce. Sul commercio esistono tantissimi prodotti che cercano di contrastare il problema del capello grasso ed alcuni possono risultare inefficaci.

Il problema dei capelli grassi è che porta con se un’altra evenienza, il lavaggio continuo dei capelli e ciò causa la perdita di essi. Se non curata adeguatamente, questo potrebbe sfociare in problemi più gravi.

In questo articolo vogliamo fornire un metodo naturale dato proprio da uno dei frutti più consumati nelle nostre tavole: l’arancia.

Ecco come preparare la maschera al succo di arancia per prevenire e curare i capelli grassi.

La maschera

Essa è una delle maschere più delicate ed astringenti che possiamo creare grazie ad ingredienti semplici e naturali. Oltre l’arancia abbiamo bisogno di un limone ed olio d’oliva, tutti ingredienti che possiamo trovare nelle nostre cucine o che possiamo reperire nei supermercati più vicini.

Per preparare l’impacco procediamo spremendo l’arancia ed il limone, una volta ottenuto il succo frulliamo anche le loro bucce.

Fatto questo uniamo il composto ottenuto all’olio d’oliva, mescoliamo e la nostra maschera è pronta.

Adesso siamo pronti per poter applicare la maschera sui capelli rigorosamente asciutti, massaggiamo il cuoio capelluto e stendiamolo su tutta la lunghezza del capello.

Lasciamo in posa per circa venti minuti avvolgendo i nostri capelli con un asciugamano, meglio se in microfilma.

Una volta applicato tutto questo tempo possiamo poi risciacquare e noteremo subito i capelli lucidi e morbidi.

Il consiglio è quello di utilizzare l’impacco circa ogni due settimane, cosi da non stressare troppo il capello.

