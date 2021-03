Tra gli inconvenienti più fastidiosi a cui possiamo andare incontro quando ci laviamo, c’è quello di una saponetta troppo consumata per essere utilizzata comodamente. Quando la saponetta è troppo piccola rischiamo che ci scivoli o si spezzi, e non c’è niente di più irritante che dover rincorrere un pezzo di sapone nel lavandino, sul pavimento o sul fondo della doccia.

L’esperienza è così frustrante che spesso molti di noi rinunciano a utilizzare i rimasugli della saponetta, e la buttano via. Ma questo crea molti inutili sprechi. In realtà esiste un metodo semplicissimo per risolvere questo antipatico inconveniente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco il trucco per usare comodamente la saponetta fino all’ultimo grammo senza che scivoli o si spezzi.

Usiamo un asciugamano o un vecchio collant per avvolgere i pezzi

Come fare per maneggiare più comodamente il sapone? Il trucco per usare comodamente la saponetta fino all’ultimo grammo senza che scivoli o si spezzi è semplicissimo: avvolgiamo la saponetta all’interno di un capo traspirante che useremo come spugna, che sarà molto più facile da maneggiare.

Per esempio possiamo avvolgere i rimasugli della saponetta in un fazzoletto di stoffa, oppure in un piccolo asciugamano. La soluzione migliore, però, è di avvolgere i frammenti di sapone in un vecchio collant a cui faremo il nodo. È conveniente e veloce, e la nostra ‘spugna auto-insaponante’ potrà anche essere appesa ad asciugare all’interno della doccia.

Ma c’è anche un’altra soluzione: creare una saponetta nuova con i pezzi rimasti da quelle vecchie

Creiamo nuove saponette con i rimasugli di quelle vecchie

Come creare una saponetta nuova? Basta raccogliere accuratamente tutti i pezzi avanzati dalle altre saponette, troppo piccoli per essere usati con comodità.

Quando abbiamo abbastanza sapone, mettiamolo in un pentolino che poi scalderemo a bagnomaria.

Una volta sciolti tutti i pezzi di sapone all’interno, coliamoli in uno stampo adatto (ad esempio quello per i muffin), e lasciamoli asciugare. Avremo delle saponette grandi e nuove.

Se siamo stufi di usare le saponette, proviamo la pianta del sapone: un’alternativa green ai detergenti chimici.