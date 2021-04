A tanti capita di aprire una bottiglia di vino per pranzo o per cena e di non riuscire a finirla. Questa è per lo più la prassi. Soprattutto quando si vive da soli o in pochi in una casa. E quando ci rendiamo conto che il vino aperto non è più buono da bere tendiamo, purtroppo, a buttarlo. Ma le cose da oggi potrebbero cambiare.

Infatti, nessuno lo sa ma non si dovrebbe mai buttare via il vino andato a male perché possiamo riusarlo in questo geniale modo!

Ecco cosa si può fare con del vino andato a male che ormai non possiamo più bere

Molti penserebbero di usare del vino scaduto per insaporire i piatti che cucinano. Questa è sicuramente un’ottima scelta. Ma ce n’è un’altra, poco conosciuta e davvero bizzarra di cui pochissimi sono a conoscenza.

Come utilizzare questa bevanda su delle tele bianche per dar sfogo alla nostra creatività

In realtà, riusare del vino scaduto su una tela e dar sfoggio delle proprie doti artistiche è davvero semplice. E la cosa fantastica è che non c’è una regola vera e propria da seguire. Infatti, basterà prendere il nostro foglio bianco e far viaggiare la fantasia. Potremo usare il vino versandolo e smuovendo la tela per far andare la bevanda ovunque. Oppure, potremo tamponare la tela con una spugna immersa nel vino e vedere quali disegni possono uscire fuori. O, in alternativa, potremo ricorrere all’utilizzo di un pennello! Insomma, i modi per sfruttare questa bevanda su tela sono davvero tantissimi. Bisogna solo scegliere quello che ci piace di più!

