Un bicchiere di vino rosso prima di dormire equivale a un’ora di palestra, affermano gli studiosi. Dipende tutto dall’orario in cui lo bevi!

Il vino è uno dei grandi vanti italiani. La nostra uva, infatti, è conosciuta e amata in tutto il mondo. Un bicchiere di questo nettare può avere tanti significati. Può rappresentare un pomeriggio passato in compagnia. Oppure una cena romantica. O anche una serata da soli, per riflettere e coccolarsi un po’. Insomma, si tratta davvero di una bevanda magica. Ma spesso ce ne priviamo perché pensiamo sia troppo calorica. Non fraintendeteci. Un bicchiere ogni tanto può solo che far bene. Però siamo convinti che non sia possibile assaporarlo tutti i giorni. Ma siamo sicuri che la realtà sia questa? Una ricerca recente pare sostenere il contrario.

Un bicchiere di vino rosso prima di dormire può davvero far dimagrire?

La ricerca è stata condotta da alcuni studiosi dell’Università di Alberta, in Canada. Il dott. Jason Dyck, in particolar modo, ha scoperto i benefici di un composto specifico del vino rosso. Si tratta del resveratrolo. Questa sostanza impedisce alle cellule di grasso di diventare dense. E, dunque, il corpo le elimina più facilmente. Ma non è solo l’Università di Alberta a sostenere questa tesi. A unirsi al coro anche Harvard e la Washington State University. I ricercatori, quindi, sostengono che un bicchiere di vino rosso al giorno equivale a un’ora di palestra. Dipende tutto dall’orario in cui lo bevi! Vediamo allora quando dovremmo assumerlo.

Quando bisogna bere?

Per avere l’effetto sperato, dovrete bere il vino la sera, poco prima di andare a dormire. Attenzione, però. Non consumarlo mai durante i pasti. Il resveratrolo, infatti, funziona solo quando viene assunto da solo!

Altra accortezza da avere. Non pensare di poter sostituire la palestra o un’alimentazione sana con un bicchiere di vino! Per chi vuole dimagrire, queste cose sono fondamentali. Ma un bicchiere di vino rosso prima di andare a dormire può sicuramente aiutare in questo percorso!