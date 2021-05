Ormai è risaputo che bisogna bere tanto per avere una vita sana. La quantità indicativa d’acqua che si consiglia di bere in un giorno è di circa 2 litri. In pochi sanno che esiste una formula che rende questa cifra un po’ meno approssimativa. Moltiplicando 30 ml per il nostro peso corporeo troviamo la quantità d’acqua adatta a ognuno di noi. Al di là della quantità, però, quello su cui molti di noi non si soffermano a sufficienza è la temperatura. Tempo fa si era diffusa la credenza secondo cui fosse un bene bere acqua fredda al fine di accelerare metabolismo e processi digestivi. Questa notizia è stata del tutto smentita oggi, in seguito a nuovi studi in materia. Nessuno lo sa ma è così che andrebbe bevuta l’acqua per digerire al meglio e facilitare la perdita di peso. Scopriamolo insieme.

Nessuno lo sa ma è così che andrebbe bevuta l’acqua per digerire al meglio e facilitare la perdita di peso

Contrariamente a quanto si sosteneva finora, il dottor Akhilesh Sharma, uno dei massimi esperti di medicina ayurvedica, sostiene sia meglio evitare di bere acqua fredda. L’acqua fredda infatti rischia di bloccare la digestione e influire negativamente sui flussi sanguigni. I suoi studi sono arrivati alla conclusione che la temperatura ottimale a cui bere l’acqua è tra i 10 e i 20 gradi. Bere acqua tiepida aiuterebbe davvero l’organismo a idratarsi al meglio e pare acceleri i processi digestivi. Ma non finisce qui, perché a supporto delle tesi esposte dal Dottor Sharma arriva anche la medicina cinese.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La medicina cinese ne è certa: dobbiamo berla calda

Secondo i dettami della medicina cinese, il nostro organismo ne gioverebbe sotto diversi aspetti se bevessimo acqua calda. L’acqua calda aiuta a equilibrare il nostro organismo, regolarizzando la circolazione sanguigna. Inoltre, darebbe man forte al corpo nel processo di smaltimento delle tossine, avendo effetti benefici sulle funzionalità di fegato e reni. Quindi, mai più dubbi su cosa rispondere alla domanda “fredda o a temperatura ambiente?”. Al massimo possiamo optare per: “me la potrebbe scaldare?”.

Approfondimento

In arrivo dalla medicina orientale l’impensabile ricetta a base di limone che facilita la digestione e accelera il metabolismo