Le labbra esprimono l’appeal del viso femminile e molte donne che non le hanno naturalmente carnose ricorrono a rimedi “plastici”. Quindi, è chiaro che tutte desidereremmo labbra irresistibili e seducenti, che rendono il nostro viso più bello per gli altri e per noi stesse.

Di certo, c’è chi le ha già naturalmente carnose. Ma, se questa dote manca, si può ricorrere ad alcuni piccoli stratagemmi per mantenerle giovani e migliorarne l’aspetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quindi, cosa fare e cosa non fare per avere delle labbra perfette? Scopriamolo insieme!

Cosa fare

Partiamo dai consigli su cosa fare.

Scrub. Il primo segreto consiste nel fare lo scrub per esfoliarle, utilizzando un vecchio spazzolino da denti con setole morbide. Esso va passato, delicatamente, sulle labbra ed ecco che la pelle si rigenera.

Fare delle maschere alle labbra. In che modo? Nel modo solito, cioè applicando uno strato di balsamo e lasciandolo agire per qualche minuto. Infine, rimuovere il superfluo. Ed, ecco che avremo labbra più idratate.

Idratazione. Altro rimedio è quello di tenerle sempre idratate, con ogni mezzo. In particolare, è consigliabile utilizzare frequentemente un balsamo. Possibilmente fatto di composti naturali.

Applicare un gloss. Infine, utilizzare un gloss per ottenere un effetto rimpolpante. In particolare, applicarlo solo al centro delle labbra, per massimizzarne il risultato.

Cosa non bisogna fare per avere delle labbra perfette

Il primo divieto è quello di leccarsi le labbra. Questo perchè la saliva non idrata ma le secca. Quindi, se le si avverte secche, utilizzare il balsamo. Se si sente la necessità di inumidirle, occorre solo ricorrere al balsamo, anche in dosi assai generose.

Se le labbra sono screpolate, non mangiucchiare le pellicine, perchè ciò può solo peggiorarne aspetto e salute.

Evitare, poi, di non proteggerle. Quindi, al contrario, occorre proteggerle con filtri solari, proprio come si fa con il viso.

Infine, non morderle. Infatti, quello che potrebbe essere inteso come un atteggiamento sexy, in realtà danneggia le nostre labbra. Provocando dei microtraumi, che nel tempo finiscono per rovinarle. Con effetti evidenti.

In definitiva, abbiamo visto cosa fare e cosa non fare per avere delle labbra perfette. Lo abbiamo scoperto insieme! Seguiamo, dunque, i consigli offerti in questo articolo.