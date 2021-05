Di Netflix è stato detto tutto o quasi. È il servizio di streaming più amato in Italia e nel mondo e ogni mese offre contenuti esclusivi adatti a tutta la famiglia. In pochi, però, sanno come sfruttarne al massimo le potenzialità. Ma da oggi non sarà più così. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo indagato e abbiamo scoperto una cosa. Sono stati finalmente svelati tutti i trucchi e le funzioni nascoste per usare Netflix come dei re dello streaming. Eccoli.

Miglioriamo la qualità dello streaming e scarichiamo film e serie

Chi non ha una connessione particolarmente veloce e non vuole rinunciare a Netflix può regolare la qualità dello streaming ed evitare il buffering. Possiamo farlo in due modi. Il primo è quello di accedere al sito ufficiale ed entrare nella sezione “HdToggle”. Da qui potremo impostare la velocità di riproduzione

In alternativa, se usiamo il pc, possiamo utilizzare la combinazione di tasti ctrl-maiusc-alt-s. Comparirà un menu segreto che ci permetterà di diminuire o elevare la qualità della riproduzione.

Non tutti sanno che è anche possibile scaricare film e serie e poi guardarle offline. La funzione è disponibile solo per mobile. Se vogliamo utilizzarla ci basterà premere la freccetta verso il basso quando compare l’anteprima di un contenuto.

Finalmente svelati tutti i trucchi e le funzioni nascoste per usare Netflix come dei re dello streaming: personalizziamo l’offerta

Paradossalmente uno dei problemi più grandi che abbiamo quando apriamo Netflix è la vastità della libreria. Spesso scegliamo una serie o un film e poi ci pentiamo perché magari potevamo trovare qualcosa di più bello.

Ma ci sono due modi per personalizzare l’offerta e per ricevere suggerimenti ancora più mirati. Il primo è quello di dare una valutazione a tutto ciò che guardiamo. Influenzeremo l’algoritmo e avremo proposte su misura per noi.

Il secondo è quello di creare profili per ogni utente. Accediamo alla sezione “ManageProfiles” di Netflix e impostiamo nel dettaglio tutte le preferenze di ogni membro della famiglia.

Possiamo anche escludere definitivamente i suggerimenti della sezione “la mia lista” e creare una playlist totalmente personale. Ci basterà accedere alla scheda di un film o di una serie e cliccare su “aggiungi alla lista”.

Se “Finalmente svelati tutti i trucchi e le funzioni nascoste per usare Netflix come dei re dello streaming” è stato utile consigliamo anche la lettura di “Attenzione a queste 5 app che potrebbero intasare la memoria del nostro nuovo smartphone