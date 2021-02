Gestire le provviste alimentari di casa a volte è un vero stress. Per fortuna esiste il congelatore che ci permette di conservare i nostri alimenti preferiti molto più a lungo. Però bisogna saperlo usare nel modo giusto per poter sfruttare al massimo questo comodissimo elettrodomestico.

Per dare una mano oggi sveliamo uno degli accorgimenti preferiti delle massaie più furbe, ovvero l’infallibile trucco per mantenere il basilico e le altre spezie fresche a lungo.

Gli stampini per il ghiaccio

Tutti noi, o almeno la maggior parte, abbiamo in frigo le formine per i cubetti di ghiaccio. Queste possono essere molto utili in estate per dare un tocco di freschezza ai nostri soft drink o superalcolici preferiti. Ma questo non è il loro unico uso, soprattutto nella stagione invernale.

Questi oggetti possono, infatti, essere un ottimo strumento per conservare le nostre erbe preferite direttamente in freezer. Prendiamo, ad esempio, il basilico. Basta lavarlo, asciugarlo e sminuzzarlo finemente su un tagliere da cucina. Poi sarà solo necessario distribuirlo all’interno di ogni quadratino. In questo modo si eviterà di sprecare ingredienti e se ne preserverà il sapore molto più a lungo. Diciamo, dunque, addio alle muffe o ai fusti molli dimenticati in frigorifero.

Aromi, ma non solo

Questa tecnica può essere usata anche per altri cibi. Un esempio su tutti è la cipolla. Basta prenderla e affettarla molto finemente, preferibilmente riducendola a cubetti. A questo punto basterà metterla a congelare all’interno degli stampini per il ghiaccio. In questo modo si avranno delle piccole monoporzioni sempre pronte all’occorrenza.

Oggi abbiamo spiegato dettagliatamente come mettere in atto l’infallibile trucco per mantenere il basilico e le altre spezie fresche a lungo. Se si desidera sapere un altro di questi piccoli escamotage, eccone uno che permette di tenere i fornelli sempre puliti, soprattutto in occasioni importanti. Basta cliccare qui.