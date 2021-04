In inverno è quasi una certezza, una costante, appena si indossa un maglioncino in lana, o sciarpina calda, quella di vedere i nostri capelli che iniziano a svolazzare. Neanche fossimo in assenza di gravità, non appena l’aria si fa troppo secca e calda, la chioma inizia a fluttuare nell’aria come Armstrong sulla luna.

Anche in estate, però, possiamo avere questa tipologia di problemi. Se ci troviamo in locali con basso tasso di umidità, e i nostri capelli sono tendenti al crespo, potremmo riscontrare lo stesso problema.

La spiegazione chimica del fenomeno

Alla base del fenomeno c’è una spiegazione chimica. I nostri capelli, strofinando contro gli abiti, se non sufficientemente idratati, cedono ioni positivi e si caricano negativamente. L’assenza del giusto film idrolipidico li rende elettricamente inerti e, quindi, soggetti a tale fenomeno.

Oltre a usare un buon balsamo, e pettini e spazzole non in plastica, possiamo scegliere un rimedio last minute anche da tenere in borsa.

Diciamo addio per sempre ai capelli elettrici anche in estate con questo semplicissimo oggetto che tutti abbiamo nel mobile detersivi. Ovvero i panni antistatici in TNT.

La soluzione al problema

I panni monouso da applicare agli spazzoloni per togliere la polvere, o i peli dei nostri animali domestici, sono la soluzione al problema.

Quando indossiamo un berretto, un cappello ma anche il casco, in meno di un secondo, potremo eliminare il problema dei capelli elettrici.

Potremo servirci di una spazzola, andando a fissare un panno antistatico alla base, per poi infilare gli aghi della spazzola nel panno. In alternativa possiamo passare il panno direttamente sui capelli, ciocca per ciocca.

Il risultato sarà straordinario e quindi non dovremo più pensare al problema dei capelli svolazzanti.

