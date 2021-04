Quante volte sarà capitato di assaporare con gusto un pezzo di carne ma, con enorme delusione, trovarlo poi duro e stopposo. Può dipendere dal taglio scelto. Più di frequente invece accade perché la cottura è stata troppo veloce oppure perché le fibre non sono state trattate in maniera corretta. Per questo motivo vogliamo condividere degli espedienti per evitare di incorrere in questo problema. Ebbene nessuno conosce questi due metodi semplicissimi per rendere qualsiasi carne tenera e succosa.

Ricorriamo agli antichi ed infallibili trucchetti utilizzati dalle nonne. Infatti in passato ci si trovava a dover cucinare dei tagli di carne meno pregiati. Il rischio quindi che in cottura perdano i liquidi, che donano morbidezza, era frequente.

La prima tecnica che suggeriamo si rifà agli insegnamenti della tradizione

Per prima cosa dobbiamo conoscere il peso effettivo della carne. Calcoliamo di utilizzare 1 cucchiaio di bicarbonato e 2 di sale per ogni 100 gr. Uniamo quindi questi due prodotti in una ciotola. Poi copriamo il fondo di un piatto, abbastanza grande per adagiarvi la carne, con metà della miscela. Quindi stendiamoci sopra le fette. Poi ricopriamo con la miscela di sale e bicarbonato rimasta. Lasciamo a macerare per 1 ora. Trascorso il tempo necessario, scrolliamo la carne. Laviamola sotto l’acqua corrente. Asciughiamola bene con della carta assorbente prima di procedere alla cottura. Il risultato sarà una carne morbida come il burro.

Se si ha meno tempo a disposizione possiamo ricorrere ad un altro metodo. Dunque tagliamo una fetta di ananas fresca e schiacciamola grossolanamente con una forchetta. Poi spalmiamola su tutta la superficie della carne. Ebbene gli enzimi del frutto tenderanno ad ammorbidire la carne ed a renderla più digeribile. Lasciamola a macerare per circa 20 minuti. Non superare comunque la mezz’ora per evitare un’eccessiva frollatura, che tende a disfare l’alimento in cottura.

Infine condividiamo un piccolo segreto. Per salvaguardare tutte le sue proprietà la carne deve essere ben conservata prima della cottura. Il modo migliore consiste nel mettere un foglio di carta assorbente sul fondo di un contenitore ermetico. Quindi appoggiamoci sopra le fette spennellate con dell’olio. Si possono fare vari strati, impilando ogni porzione separata da un foglio di carta. In questo modo la carne si manterrà più a lungo e risulterà saporita e tenera una volta cotta.

Ecco, dunque, le soluzioni da adottare per preparare dei succulenti secondi piatti.

