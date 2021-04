In questo momento storico particolarmente buio condividiamo con i nostri Lettori una ventata di ottimismo. Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile è stato pubblicato un bando per il reclutamento di 2800 persone nella Pubblica Amministrazione. La modalità di assunzione sarà fast track, ossia i vincitori del concorso entreranno immediatamente in servizio. Ebbene, vediamo nel dettaglio i 2800 posti di lavoro disponibili nella Pubblica Amministrazione con assunzione immediata.

I requisiti e profili richiesti

I profili richiesti sono 5: funzionari esperti tecnici, esperti in gestione rendicontazione e controllo, esperti in progettazione e animazione territoriale, esperti amministrativi giuridici ed esperti analisti informatici.

I posti disponibili sono sparsi per lo Stivale. Le Regioni italiane con maggiori richieste sono l’Abbruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglie e le due Isole maggiori. Infine, ci sono 57 richieste in varie sedi del Dipartimento per le Politiche di Coesione, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro ed il Ministero del Lavoro.

Per candidarsi bisogna essere maggiorenni e godere dei diritti civili e politici. Inoltre, non si devono avere condanne che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. In particolar modo, coloro che ambiscono alle posizioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, devono essere in possesso della cittadinanza italiana e di una condotta incensurabile.

Come candidarsi

La selezione dei candidati verrà fatta in accordo alle disposizioni introdotte da Governo. Dunque in maniera digitale, innovativa e semplificata.

Vediamo nel dettaglio i passi da fare.

Per prima cosa bisognerà sottoscrivere la domanda alla piattaforma web Formez Step One 2019, sulla base dei titoli di studio e professionali. Dopo aver inserito nel sistema queste informazioni, tramite apposite schede, si passerà alla fase successiva.

Dunque, il sistema procederà a stilare 5 graduatorie, una per profilo, per individuare coloro che potranno accedere alla prova scritta successiva. Questa prova, che sarà diversa per ogni profilo, avrà luogo nel mese di giugno. Consisterà in un test formato da 40 domande a risposta multipla da svolgere in 1 ora di tempo. Per poter proseguire la corsa il punteggio raggiunto non deve essere inferiore a 21/30.

Infine, una commissione esaminatrice formulerà le graduatorie finali. L’obiettivo è assumere i vincitori entro 100 giorni dall’avvio del concorso, quindi entro il mese di luglio 2021.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate in via telematica al portale Step One 2019 entro il 21 aprile 2021.

Dunque, ecco i 2800 posti di lavoro disponibili nella Pubblica Amministrazione con assunzione immediata.

In bocca al lupo.

