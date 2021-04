Molti di noi sono particolarmente affezionati alle loro tazze. Magari sono un souvenir di un viaggio indimenticabile, o un regalo di un caro amico. Questi utensili sono, però, molto fragili e ci capita di romperli o scheggiarli. In questo caso ci dispiace molto doverli buttare anche se sono diventati inutilizzabili.

C’è, però, un modo per tenerli in casa e non dover dire loro addio. Non butteremo più le tazze scheggiate o rotte perché possiamo riutilizzarle in questo modo geniale che ci farà risparmiare denaro.

Decorazioni utili

In questo modo le tazze potranno abbellire casa nostra ed essere utili allo stesso tempo. Questo trucco ci farà spendere meno soldi. Di cosa parliamo?

Possiamo, infatti, usare le tazze come dei vasi per le nostre piantine! Sono perfette per contenere terra e terriccio. Possiamo utilizzarle per piantare dei semi di piante che poi sposteremo nell’orto.

Ma sono anche ottime per tenere fiori, piccole piantine e perfino erbe aromatiche in casa! I loro manici rendono le tazze ottime anche per lo spostamento delle piante. Questo trucco ci farà, inoltre, risparmiare perché ci permette di non spendere un centesimo in vasi nuovi.

Un trucco in più

In alcuni casi è, però, necessario che i vasi siamo muniti di un foro sul fondo. Solo in questo modo, infatti, l’acqua in eccesso non rimarrà nel terriccio. Ci sono piante, infatti, che hanno bisogno di un buco di drenaggio nei loro vasi. Non vogliamo rischiare di ucciderle! Per fortuna, con un semplice strumento, possiamo rendere le nostre tazze dei vasetti perfetti.

Non ci serve altro, infatti, che un trapano con una punta adatta per la ceramica. In questo modo, in pochi minuti, otterremo un bellissimo vasetto colorato!

Ecco perché non butteremo più le tazze scheggiate o rotte perché possiamo riutilizzarle in questo modo geniale che ci farà risparmiare denaro. Ma non solo: le tazze trasformate in vaso sono anche dei perfetti regali per amici e parenti con il pollice verde!