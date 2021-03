Anche al migliore chef capitato di aver bruciato un piatto. Basta un minuto di distrazione, un fornello troppo forte o la temperatura sbagliata del forno. Solitamente ci si dispera quando il cibo si brucia. Si pensa ad una soluzione alternativa. Si ritiene che tutto vada gettato. Ebbene non butteremo mai più l’arrosto bruciato dopo aver scoperto questi incredibili trucchetti per salvarlo. Vediamo dunque come fare.

Per prima cosa far stiepidire la carne. Quindi, con l’aiuto di un coltello eliminiamo totalmente la parte superficiale bruciata. Questa purtroppo non potrà essere recuperata in nessun modo.

Tagliamo quindi a fettine molto sottili la carne rimasta. Sicuramente risulterà troppo asciutta per essere consumata così com’è. Ma non c’è da perdersi d’animo. Prendiamo dunque le fettine di carne e adagiamoci sopra una fetta di prosciutto cotto ed una di formaggio. Avvolgiamo le fette e fermiamole con uno stuzzicadenti. Nel mentre prepariamo una salsa leggera. Dunque in un fondo di olio facciamo soffriggere uno spicchio di aglio. Quando imbiondito aggiungiamo della passata di pomodoro. Aggiungiamo quindi le fette di carne pronte a questa salsa e lasciamo cuocere una decina di minuti. Ecco dunque che l’arrosto bruciato si è trasformato in ottimi involtini.

In alternativa le fettine di carne si potranno accompagnare ad una besciamella o ad una freschissima salsa allo yogurt.

Ancora possiamo utilizzare la carne intatta come ripieno per degli ottimi ravioli o tortellini. In questo caso anziché tagliare la carne a fette bisognerà frullarla. Aggiungere poi un uovo e del formaggio grattugiato. Unire qualche spezia a piacere. Amalgamare quindi tutti gli ingredienti. Ecco pronto un ottimo ripieno per farcire una sfoglia di pasta all’uovo.

Un segreto

Infine vogliamo svelare un segreto che vale per tutte le pietanze bruciate. Ebbene la patata cruda assorbe l’odore ed il sapore bruciato del cibo. Si dovrà sbucciare il tubero e lasciarlo andare in pentola insieme all’alimento che abbiamo bruciato. Questo è un ottimo rimedio per recuperare un sugo o una zuppa di cui ci era sfuggita di mano la cottura.

