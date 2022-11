L’anno che verrà sarà funesto per un segno zodiacale cinese molto sfortunato

L’oroscopo cinese prevede che per un segno zodiacale in particolare l’anno che verrà sarà funesto. Numerosi ostacoli gli saranno posti davanti e la fortuna non volgerà a suo favore.

Si tratta del segno del Coniglio. Ne fanno parte le persone nate negli anni 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 e tutti coloro che nasceranno nel 2023 secondo il calendario cinese.

È un segno noto per il carattere sensibile e per la riservatezza. Non si arrende mai di fronte alle difficoltà ed è molto metodico nel perseguire i suoi obiettivi. Proprio per questo è uno dei segni che tendono ad avere maggiore successo nella vita.

A cosa dovrà fare attenzione questo segno zodiacale e per quale motivo

Il 2023 sarà l’anno del Coniglio d’Acqua. Secondo il folclore cinese l’anno del proprio segno di nascita è ricco di insidie.

Ciò è a causa del dio Tai Su, che condivide il governo di ogni anno assieme ad un segno zodiacale, che è pertanto bersaglio della sua ira.

La tradizione sconsiglia di sposarsi o fidanzarsi in questo periodo, siccome le unioni nate nel corso dell’anno del proprio segno zodiacale non sono destinate a durare. Se non si vuole incombere in problemi economici, meglio evitare di cambiare lavoro o casa oppure di fare lunghi viaggi e grandi investimenti.

Meglio anche prestare molta attenzione alla propria salute e cercare di mangiare in modo salutare e di condurre uno stile di vita sano.

Come affrontare al meglio il 2023

Per il 2023, le stelle consigliano al Coniglio di essere molto paziente. Questo segno tende ad essere molto perseverante. Nel corso dell’anno questa dote potrebbe tornargli utile.

Se ben usata, gli permetterà di trasformare ogni ostacolo in un’occasione se non si farà prendere dallo sconforto.

L’anno che verrà sarà funesto per questo segno zodiacale, ma ecco come allontanare la sfortuna

Secondo il folclore cinese, vestirsi di rosso o indossare accessori di giada è un modo efficace per scacciare la cattiva sorte.

Come funziona l’oroscopo cinese e quando comincerà l’anno nuovo

Quando parliamo di oroscopo facciamo spesso riferimento a quello occidentale, che segue il calendario gregoriano. Secondo quest’ultimo l’anno termina con il giorno 31 dicembre.

L’oroscopo cinese si rifà invece alla tradizione di questo popolo. Si serve di un calendario lunisolare e in cui ogni mese comincia con l’arrivo del novilunio.

Pertanto la data del Capodanno e quindi l’inizio dell’anno nuovo varia rispetto al calendario gregoriano. Il 22 gennaio 2023 finirà l’anno della Tigre d’Acqua e cioè il 2022 e avrà iniziò il nuovo anno, sotto il governo del Coniglio d’Acqua.