Dopo un anno difficile, vediamo finalmente uno spiraglio di ripartenza. Agosto sembra il mese perfetto per ricaricare le pile e ricostruire tutto daccapo. Secondo gli astrologi, il cielo ci mostra senza dubbi quali saranno i segni a godere delle influenze positive delle stelle, durante questo caldo agosto. Nessun segno zodiacale avrà un agosto più ricco di questi 3 secondo le stelle, in campo lavorativo ma non soltanto.

Mappa del cielo di agosto

Questo agosto, il Sole si avvicinerà alla costellazione del Leone fino al 22, per poi passare a quella della Vergine. Lo stesso fa Mercurio, mentre Venere passa dalla Vergine alla Bilancia. Marte rimane fermo in Vergine, mentre Giove e Saturno in Acquario. Nettuno si avvicina lentamente ai Pesci, Plutone rimarrà in Capricorno. Vediamo quali segni avranno più vantaggi da questa mappa stellare.

Nessun segno zodiacale avrà un agosto più ricco di questi 3 secondo le stelle

Il primo segno ad avere grandi soddisfazioni lavorative in questo agosto di ripartenza è la Vergine. Questo segno ospiterà ben tre pianeti: Venere, Mercurio e Marte. Questa abbondanza astrale si traduce anche in abbondanza di stimoli e influsso creativo, che si riverseranno nel lavoro. Venere, che sosterà nel segno sino a metà mese, infonderà fiducia. Mercurio, nel mentre, donerà equilibrio. Il risultato è un mese con poco nervosismo, in cui la Vergine metterà a tacere la ragione per seguire i sentimenti. Il risultato sarà un mese economicamente fortunato.

Ancor più fortuna spetta al Capricorno, specialmente nel lavoro. A fare la differenza, in questo caso, è il passaggio di Marte, che darà la forza per prendere in mano la nostra vita. Bisogna solo fare un po’ d’attenzione nella seconda parte del mese, quando Marte esce dal segno e Venere è dissonante.

Il segno dell’estate

La vera vincitrice di questo agosto è, però, la Bilancia. Agosto significherà, per questo segno, una carica di energia quasi irripetibile, da sfruttare pienamente. Il cielo sembra favorevole a far arrivare buone notizie, basta impegnarsi a cercarle. Non parliamo solo del campo lavorativo, ma anche di un agosto ricco di amore. Insomma, per la Bilancia è arrivato il momento di raccogliere.

Approfondimento

Ogni segno zodiacale ha la sua vacanza ideale tra mare, montagna e città