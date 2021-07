Forse nemmeno gli appassionati di astrologia sanno che le stelle possono indicarci la meta vacanziera ideale alla nostra personalità. L’oroscopo-turistico è quell’oroscopo che sa consigliarci dove prenotare, partendo dal presupposto che ogni segno zodiacale ha la sua vacanza ideale tra mare, montagna e città. Di seguito vediamo quali sono i consigli degli esperti per ogni segno dello zodiaco, stando sempre attenti a non svuotare troppo il portafoglio.

Segni di fuoco

Partiamo con l’ariete, segno intelligente e vitale: per lui la meta più adatta è una città frizzante e cosmopolita, magari una metropoli. Un weekend londinese non è male (appena sarà possibile). Se si ha a disposizione un budget maggiore, bene anche Tokyo o New York. Il leone ama il brivido dell’avventura selvaggia: per lui spiagge lontane dalla civiltà sono una scelta vincente. Il top sarebbe fuggire fino alle Maldive, ma ci si può “accontentare” anche delle più incontaminate coste sarde. Il sagittario è un curioso esploratore, dall’anima bohémien: per lui Parigi o Lisbona sono il non plus ultra.

Segni di terra

Il toro è testardo, ma tenace. Per riposarsi ha bisogno di una vacanza lontano dallo stress e che non richieda eccessivi sforzi. Eccellenti sono le grandi città di mare. I Vergine sono attivi, desiderosi di accettare nuove sfide. È consigliatissima per loro una vacanza montana all’insegna del trekking, oppure un lungo cammino stile Santiago. I capricorno, invece, sono più introspettivi. Per loro l’ideale è una città misteriosa e culturalmente valida, come San Pietroburgo o Venezia.

Segni di aria

Viaggiatori per natura, i gemelli non disdegnano comunque relax e comodità. Bene per loro un bel tour della Svizzera, condito da qualche stop in spa e centri massaggi. Per risparmiare un po’, benissimo anche la Val d’Ega. La bilancia deve saziare il suo raffinato gusto estetico: una capitale del nord come Stoccolma è un’ottima scelta. Altrimenti, Roma è sempre una valida alternativa. Anche per l’instancabile acquario la capitale italiana è una buona meta, come ogni città che abbia una fervente movida notturna.

Segni di acqua

Da buon segno d’acqua, la priorità del cancro è andare in un posto di mare. Scelte perfette sono Santorini o la Costiera Amalfitana. Lo scorpione invece subisce il fascino di città magiche, dal gusto quasi esoterico. Volendo andare all’estero, Siviglia è la meta ideale; restando in Italia, senza dubbio Torino. I pesci, per finire, sono talmente sognatori che andrebbero ovunque. Ma ogni segno zodiacale ha la sua vacanza ideale tra mare, montagna e città e così anche loro. Un viaggio lontano, fino al Sud America, riuscirà a calarli pienamente in un’atmosfera da realismo magico. Restando in Italia: ottimo il Trentino e il misticismo della sua natura.

