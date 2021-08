La bella stagione rappresenta un momento di svago per tutti, ma per alcuni può portare il peggioramento di alcune patologie. Se ci si sofferma a parlare della pressione arteriosa, si vedrà come cambiano le terapie a seconda della stagione.

Sudare può significare perdere i liquidi e causare un abbassamento dei valori pressori con facilità. Per questo, è bene bere spesso soprattutto in estate. In inverno, invece, le temperature fredde mantengono i livelli di pressione stabili. Quindi, la terapia di una persona con ipertensione non subisce, normalmente, grandi cambiamenti.

Sappiamo che solo il medico ha la facoltà di decidere il dosaggio della pillola che si dovrà prendere. Perciò per combattere l’ipertensione e sopportare il caldo attenzione alla terapia da seguire.

Parametri e cure

Il troppo caldo può modificare i valori della pressione sanguigna. Rimanere molte ore al caldo, quando si assumono farmaci anti ipertensivi può diventare molto pericoloso. È importante, infatti, chiedere sempre al nostro medico di fiducia tutto ciò che possiamo e che non possiamo fare.

Recarsi dal medico prima di andare in vacanza

Quando arriva il caldo è necessario recarsi dal medico perché possa apportare eventuali modifiche alla terapia. Il medico ci spiegherà se è necessario o meno cambiarla. Il freddo e il caldo, infatti, intervengono nella vasodilatazione cutanea, che tende ad aumentare quando il clima si scalda. Sudare frequentemente significa perdere liquidi. Per questo, d’estate si raccomanda di bere spesso.

Il consiglio è quello di recarsi dal medico prima di partire per una vacanza. In estate, la pastiglia che si prende abitualmente per abbassare la pressione, potrebbe dover essere ridotta per il gran caldo. Inoltre, bisogna controllare giornalmente la variazione dei livelli pressori per capire se ridurre o integrare, in accordo con il medico, la dose giornaliera.

Una volta affrontato questo problema, si può andare finalmente in vacanza tranquilli a godersi finalmente il mare nelle ore meno calde.