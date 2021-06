Una recente indagine ISTAT ha messo in evidenza che nonostante la recente crisi dovuta al Covid-19 il tasso occupazionale è salito al 58,2%. Si nota inoltre un interessante accrescimento delle occupazioni tra donne e over 50.

Inventarsi di nuovo a 50 anni non è affatto semplice, ma il dato fa emergere un fatto importante. Non importa quale sia l’età del lavoratore, l’assunzione arriva soprattutto quando il candidato ha seguito un corso di formazione specifico. Tra il fitto elenco di opportunità formative, ecco 5 corsi per trovare subito un lavoro ben retribuito anche a 50 anni. Si tratta di percorsi che meglio incontrano le attuali esigenze di mercato e che puntano a plasmare personale altamente qualificato in mansioni specifiche. Vediamo insieme quali sono.

Ecco 5 corsi per trovare subito un lavoro ben retribuito anche a 50 anni

Partiamo dal settore sanitario. Secondo un’inchiesta del Sole24Ore, il mestiere a media qualifica più richiesto sarebbe l’Operatore Socio Sanitario. Questa figura si occupa di assistenza ad anziani e persone con disabilità. Lo si diventa seguendo un corso di 1.000 ore, conseguendo poi un attestato di qualifica nazionale.

In ambito affine, troviamo l’Assistente di studio odontoiatrico. Si tratta della figura che affianca il dentista in ogni operazione. Per ricoprire questo ruolo bisogna seguire un corso di 700 ore presso la regione di residenza. L’attestato ha valenza nazionale.

Una svolta digitale

Spostiamoci su un campo in continua crescita: quello del digitale. Tra i mestieri più richiesti c’è quello dello Sviluppatore Web. Si tratta di una figura con competenze assai specifiche. Per acquisirle non serve essere ingegneri o informatici, ma basta un corso professionale in Coding o Web Design.

Lo stesso vale per l’UX Designer, ovvero colui che si occupa di analizzare il comportamento dei clienti e di adattare il sito web dell’azienda a tale comportamento. Per ricoprire tale ruolo serve un corso in Digital Marketing o in UX Design.

Nella logistica

Altra figura molto ricercata dalle aziende è l’Operatore di magazzino della logistica, che si occupa di tutti i movimenti delle merci nel territorio competente. Per ricoprire questo ruolo è sufficiente un corso di 90 ore, mirato a far maturare specifiche competenze nella movimentazione della merce.

