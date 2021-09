Il nostro organismo ha bisogno ogni giorno di moltissimi minerali e sostanze per funzionare al meglio. Ad esempio per fare il pieno di ferro e Vitamina B questa è la carne ideale da scegliere. Oppure possiamo provare questo pesce facilissimo da cucinare che è un concentrato di sostanze fondamentali per la salute. Per nostra fortuna la tradizionale dieta mediterranea è ricchissima di quasi tutti i micronutrienti necessari. In alcuni casi, però, non riusciamo a integrarli bene. E i sintomi di eventuali mancanze si fanno sentire molto chiaramente. Nervosismo e mal di testa potrebbero essere il campanello d’allarme di carenza di questa vitamina. Vediamo di cosa si tratta. Ma soprattutto proviamo a capire come reintegrarla nella nostra alimentazione quotidiana.

Nervosismo e mal di testa potrebbero essere il campanello d’allarme di carenza di questa vitamina

Capita a molti di noi in questo periodo di essere spesso nervosi o alle prese con fastidiosi mal di testa. Se non sospettiamo di avere problemi seri, per cui rimandiamo sempre al consulto del medico, forse siamo a corto di una vitamina fondamentale. Stiamo parlando della Vitamina B3, conosciuta anche con il nome di niacina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La Vitamina B3 serve al corpo per ossigenare le cellule, protegge la pelle ed è utilissima per il funzionamento del sistema circolatorio e nervoso.

Una mancanza di questa vitamina non è semplicissima da diagnosticare. Oltre a nervosismo e mal di testa rientrano tra i sintomi di carenza anche la nausea e la perdita del tono muscolare.

Ma non dobbiamo spaventarci. Se riconosciamo uno di questi segnali dovremmo recarci dal medico. Sarà lui a indicarci i test da fare e a stabilire un’eventuale dieta per reintegrare la Vitamina B3.

Qual è il fabbisogno giornaliero di Vitamina B3 e dove possiamo trovarla

Secondo le linee guida della Società Italiana di Nutrizione, il fabbisogno di Vitamina B3 varia con l’età. Si passa dai 7-12 mg necessari ai bambini fino ai 10 anni per arrivare ai 18 mg per gli adulti.

Per nostra fortuna è un fabbisogno che possiamo tranquillamente soddisfare con la dieta e senza bisogno di integratori. Possiamo infatti trovare elevate concentrazioni di B3 in verdure di stagione come gli spinaci o negli arachidi. Oppure nella comunissima carne bianca, nel fegato di manzo e in pesci come tonno e salmone.

Attenzione, però, a non esagerare. Un eccesso di B3 potrebbe causare problemi intestinali, prurito e dolore nella zona dell’addome.

Approfondimento

Questi 5 cibi sono ricchissimi di Vitamina K e salveranno ossa e arterie