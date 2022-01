A inizio anno si è soliti fare progetti e buoni propositi. Si tende ad organizzare l’anno appena iniziato con tante iniziative da intraprendere. Dando un’occhiata al calendario, questo è il momento per progettare viaggi e vacanze, gite fuori porta e long weekend, approfittando di ponti e festività. Al momento, purtroppo, la situazione non è particolarmente felice in fatto di spostamenti. È meglio quindi pensare a mete a portata di mano, senza uscire dai confini nazionali. Siamo fortunati perché l’Italia nasconde splendidi tesori, più o meno famosi, tutti da scoprire. Ad esempio, ecco quali sono le 10 città italiane più belle e assolutamente da visitare secondo un’autorevole e prestigiosa classifica. Ed ancora, questi sono i 3 borghi italiani risultati tra i più belli del Mondo, sempre secondo una classifica.

Restando nel Bel Paese, gli appassionati di arte e cultura non possono di certo rimanere delusi. Basti solo pensare che nella top 10 stilata da un’autorevole classifica, tra le città più ricche di arte e cultura ben 3 sono italiane.

La classifica a cui ci riferiamo è quella stilata da Money.co.uk, un’azienda che mette a confronto mete di viaggio, ma anche prodotti finanziari e affari in ambito immobiliare. Nel caso specifico, 40 città sono state prese in esame sulla base di vari fattori, come il numero di musei, monumenti e gallerie d’arte. Con un occhio di riguardo anche per la street art.

Nella top 10 stilata da un’autorevole classifica, tra le città più ricche di arte e cultura ben 3 sono italiane

Sul podio troviamo la romanticissima Venezia. Con un voto medio finale pari a 6,8 su 10, la Serenissima è considerata uno dei luoghi più ricchi al Mondo dal punto di vista culturale. Ha infatti ottenuto il punteggio massimo per il numero di monumenti, statue ed edifici di particolare rilievo architettonico.

Il terzo gradino del podio se lo aggiudica Firenze, con un voto medio di 4,57 su 10. D’altra parte, nel capoluogo toscano troviamo praticamente ovunque splendidi esempi di arte e architettura rinascimentali. Inoltre, basta poi nominare anche solo Palazzo Pitti e la Galleria degli Uffizi.

Milano chiude invece la Top 10. Con un punteggio di 3,48 su 10, il capoluogo lombardo non è solo business. Si contano infatti 206 musei, 99 gallerie d’arte e ben 418 palazzi degni di nota. Inoltre, la città meneghina primeggia anche nella categoria “street art”, con oltre 5.200 post su Instagram. Non dimentichiamo infine che nel cuore di Milano c’è un insospettabile angolo di pace altamente suggestivo.

Andiamo a scoprire il resto della classifica

A questo punto, per completezza di informazioni, vediamo la Top 10 al completo con relativi punteggi.

Venezia (6,8 su 10);

Miami, USA (5,15 su 10);

Firenze (4,57 su 10);

Vienna, Austria (4,32 su 10);

San Francisco, USA (4,28 su 10);

Kyoto, Giappone (4,05 su 10);

Santa Fe, USA (3,80 su 10);

Seattle, USA (3,76 su 10);

Berlino, Germania (3,58 su 10);

Milano (3,48 su 10).