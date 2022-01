Le tendenze 2022 sono all’insegna del volume, della frangia di tagli dinamici e che esaltano la fisionomia di ognuno, incorniciando il viso ed esaltandone le particolarità.

Sì a mullet, bob impreziositi con frangia e tagli lunghi ma scalati.

Il caschetto anche detto bob resta il must have per eccellenza, infatti sta spopolando questo taglio di capelli adatto ad ogni viso richiestissimo ai parrucchieri perché sta bene a tutte anche a 50 anni. Un taglio glamour e molto ordinato.

Questo il taglio di capelli più richiesto dalle star che sta facendo impazzire tutte perché sta bene su ogni viso e ringiovanisce di 10 anni

Tuttavia il caschetto più gettonato questa volta si arricchisce con delle scalature sfrangiate che lo rendono più dinamico e sbarazzino. Queste caratteristiche lo rendono anche adatto a chi non ha voglia di darci un taglio netto, ma vuole comunque cambiare il look e lo stile.

Il caschetto che rende giovani

Un taglio definito LOP, che è più corto di un bob ma più lungo di un pixie, caratterizzato da scalature irregolari spesso disomogenee. Un taglio che risulta essere più corto nella parte posteriore della testa e più lungo sul davanti. Arricchito da frangetta per regalargli ancora maggiore volume.

È un taglio che con i giusti accorgimenti riesce a valorizzare e ringiovanire qualsiasi viso. L’unica controindicazione del taglio più glamour della stagione primaverile riguarda chi ha un collo importante. In questi casi meglio preferire un taglio più lungo e coprente.

Facile da gestire è un taglio che non richiede particolari cure, tuttavia per facilitarne la gestione ecco 3 rimedi facili e veloci che ci permettono di mantenere i capelli in ordine e ben pettinati anche con aria umida e pioggia.

Inoltre per migliorarne le caratteristiche se abbiamo i capelli lisci basterà sfonarli con l’aiuto di una spazzola, mentre se i capelli sono ricci o mossi è il caso di migliorare la piega con l’aiuto di un ferro arricciacapelli. Il risultato sarà una piega definita e curata ma il look risulterà comunque sbarazzino e fresco.

Infine si a colorazioni come biondi glaciali e a rossi ramati e caramellati.

