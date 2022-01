Il problema dell’invasione di piccioni e uccelli in giardini e balconi è presente anche d’inverno. Nella stagione calda i voltatili amano riposare e prendere il sole sulle ringhiere o appollaiati sulle nostre piante. In inverno, invece, scelgono questi luoghi per cercare riparo o cibo.

La presenza di queste simpatiche creature potrebbe essere piacevole, se non ci fosse il problema del guano. Piccioni ma anche piccoli uccelli non fanno altro che posarsi e defecare. Sappiamo quanto antigienica e fastidiosa possa essere la loro cacca. Infatti, rappresenta un pericolo inatteso che porta malattie e batteri. Il guano dei piccioni, poi, è corrosivo e davvero difficile da pulire.

Quindi, per quanto osservare il loro volo e ascoltarne il canto possa essere piacevole, è meglio non averli intorno. Ma come possiamo fare senza risultare crudeli o far loro del male? Ecco qui la soluzione perfetta. Per allontanare per sempre piccioni e uccelli da terrazze, giardini e tetti basta questa innocua e geniale decorazione.

Metodi naturali per allontanare piccioni e uccelli da balconi e giardini

Si parla spesso di risolvere il problema con metodi alternativi. Rondini, passeri, piccioli, gazze e molte altre specie di volatili imbrattano con le loro feci monumenti, marciapiedi, terrazzi. In passato venivano utilizzati metodi drastici come mangimi avvelenati, trappole e spuntoni.

Oggi, invece, si sono escogitate maniere dolci ma altrettanto efficaci. In commercio esistono dissuasori sonori, per esempio ultrasuoni, oppure visivi, pensiamo alla tipologia spaventapasseri. Tra i dissuasori più utilizzati troviamo anche oggetti rifrangenti come specchi, vecchi CD e carta stagnola.

Ma tra i modi che hanno ottenuto maggiori risultati, eccone uno utilizzato da molti Comuni in Italia e nel Mondo. Basta sapere che i predatori naturali dei piccioni sono il falco e la poiana e adesso vedremo perché questo dettaglio è così importante.

Come si diceva, falchi e simili sono i predatori naturali degli uccelli. Ecco perché molti Comuni hanno deciso di affidarsi a veri e propri falconieri. Questi hanno addestrato i loro animali che, con la loro presenza, spaventano e cacciano i volatili più piccoli.

Ovviamente il consiglio non è di acquistare o prendere in affitto un falco. Ma basta prendere esempio e costruire una sagoma disegnata che rappresenti il falco in volo. Chiunque può costruirla a casa senza spendere un soldo e appenderla con un lungo filo nel proprio giardino.

Chi è bravo con il bricolage può creare un semplice meccanismo per cui le ali si muovono al vento. In aggiunta, si possono applicare alla sagoma pezzi luminosi che riflettono la luce. Il falco finto, muovendosi con vento, spaventerà piccioni e altri uccelli senza far loro del male.

