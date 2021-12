Molti si stanno già chiedendo cosa accadrà in prossimità del Natale. Molti si aspettano grandi cambiamenti e altri che ci siano delle svolte in alcuni ambiti della vita. Ebbene, nella settimana dal 13 al 20 dicembre, sono questi 4 i segni zodiacali che avranno tantissima fortuna. Vediamo quali sono e cerchiamo di capire cosa sta accadendo a livello astrale.

Anzitutto, Venere resta ancora nel segno del Capricorno, mentre Marte si sta spostando in quello del Sagittario. Mercurio, invece, va nel Capricorno. Questi saranno i movimenti maggiormente rappresentativi che condizioneranno le sorti dei nostri segni in questa settimana cruciale. Quindi, i segni più fortunati saranno ancora quelli di terra, grazie alla lunga sosta di Venere nel segno del Capricorno. Ma le novità non sono finite qui. Ciò in quanto il passaggio di Marte nel segno del Sagittario, renderà molto sexy i segni di fuoco. Inoltre, il passaggio di Mercurio nel segno del Capricorno, renderà particolarmente saggi i segni di terra.

Nella settimana dal 13 al 20 dicembre, sono questi 4 i segni zodiacali che avranno tantissima fortuna

Il primo segno più fortunato della settimana sarà il Capricorno che mantiene ancora il primato nella prospettiva astrale. Sempre al Capricorno va il primato come il segno più buono e bello della settimana prenatalizia. Insomma, per detto segno, non ci saranno grandi cambiamenti rispetto alle scorse settimane, dato il favore incondizionato di Venere. Quindi, dovrà godersi davvero questo momento, perché grazie agli influssi benefici dei pianeti, sarà al primo posto in tutto.

Al secondo posto, si colloca il Sagittario. Anche lui, sarà favorito da Marte e da Mercurio, che gli consentiranno di esercitare un’influenza totale sulle persone che lo circondano. Insomma, il Sagittario, questa settimana, sarà un vero conquistatore indiscusso e sfrenato. L’aspetto positivo è che ci riuscirà senza colpi bassi ma con lealtà, usando solamente il suo fascino irresistibile.

Il terzo segno più fortunato nella classifica astrale di questa settimana

Al terzo posto abbiamo il Leone, che sarà in vena di festeggiamenti nel periodo di Natale. Questo segno si darà ad uscite pazze con gli amici, feste e grandi conquiste. Quindi, attenti che, se il Leone ha intenzioni bellicose, non ce ne sarà davvero per nessuno. Quarto posto: Acquario. Ebbene, finalmente Marte si è allontanato dal segno e non sta più di traverso. Quindi, ci saranno dei momenti di grande romanticismo durante questa settimana. Dunque, anche questo segno potrà godersi un po’ di fortuna.

Approfondimento

Love story da favola per questi 7 segni zodiacali al top in amore per il mese di dicembre