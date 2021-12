A volte ci troviamo in situazioni che sono dovute, per forza di cose, a ragioni specifiche. Infatti, può accadere che problemi, malattie o difficoltà, che incontriamo nel corso della vita, siano collegabili a cause molto precise. Il fatto è che non sempre conosciamo con esattezza queste origini. E la scienza, soprattutto negli ultimi anni, si sta adoperando proprio per capire quali possano essere le ragioni alla base di problemi che coinvolgono tantissime persone. In questo modo, infatti, di certo si potrebbe lavorare a monte delle situazioni, trovando delle soluzioni più efficaci e veloci.

Pochissimi lo avrebbero detto ma sarebbe proprio questo fattore uno dei primi responsabili di tumori e obesità

Come abbiamo appena sottolineato, esistono alcuni problemi che coinvolgono e che spesso spaventano molte persone. E tra questi, quelli relativi alla salute sono certamente in cima alla classifica. In particolare, alcune situazioni potrebbero mettere a rischio la tranquillità delle nostre giornate. Tra queste, per esempio, potremmo ritrovare l’obesità, problema che può comportare una serie di conseguenze tutt’altro che semplici da gestire. Inoltre, si possono di certo annotare anche i tumori, malattie che spesso ci spaventano. Una ricerca condotta dalla Duke University degli USA, pubblicata sul “Jama Network Open” e riportata dalla Fondazione Veronesi, sembra trovare una ragione comune di queste due situazioni. Gli studiosi ricondurrebbero l’insorgere di queste malattie a una crescita in una condizione di degrado e in un ambiente poco favorevole.

La ricerca della Duke University e i risultati ottenuti

I ricercatori hanno analizzato 2.000 bambini per ben 18 anni, focalizzandosi soprattutto sul periodo adolescenziale. La novità di questo studio, però, è la sua concentrazione su fattori biologici più che psicologici. Infatti, sembra che l’ambiente che ci circonda possa avere un’influenza sui meccanismi epigenetici, che aiuterebbero determinati geni presenti nel nostro corpo a svilupparsi. I ricercatori hanno osservato con attenzione l’ambiente in cui ogni ragazzo era cresciuto, e a 18 anni hanno eseguito un prelievo di sangue ad ognuno proprio per poter analizzare le tracce epigenetiche. Si è osservato che un ambiente poco favorevole e una situazione di degrado durante la crescita potrebbero portare a obesità, cancri e anche a disturbi mentali.

Perciò, pochissimi lo avrebbero detto ma sarebbe proprio questo fattore uno dei primi responsabili di tumori e obesità. Ovviamente gli studi dovranno continuare, soprattutto per capire se si possa agire sulla situazione e cambiare le carte in tavola. Ma di certo, in questo modo, prevenire potrebbe risultare più semplice.

Approfondimento

