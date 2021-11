Per il mese di dicembre 2021, si verificheranno grandi sconvolgimenti nello zodiaco. A beneficiarne saranno i segni di terra, in quanto Venere entrerà nella costellazione del Capricorno. Quindi, si prospettano love story da favola per questi 7 segni zodiacali al top in amore per il mese di dicembre.

Il primo segno favorito è l’Acquario, che vivrà un mese davvero emozionante sul piano sentimentale. Si può dire che sarà, per questo segno, il periodo, in assoluto, migliore dell’anno. Inoltre, ci sarà un’armonia anche sul piano familiare e dell’amicizia. Quest’ultima, potrebbe portare all’instaurarsi di relazioni preziose per l’avvenire.

Passiamo al secondo segno baciato da Cupido: i Pesci. Per loro, la prima parte del mese di dicembre potrebbe rivelarsi abbastanza noiosa in amore. Sì perché ci sarà poca passione e qualche piccolo litigio da risolvere. La seconda metà del mese, invece, cambierà radicalmente, ribaltando tutte le prospettive. Quindi: passionalità e romanticismo.

Al terzo posto troviamo lo Scorpione, che vedrà Venere in una posizione non proprio ottimale ma Marte decisamente favorevole. Lo stesso regalerà, infatti, un mese di forte passione e un rafforzamento del legame di coppia. Bisogna, però, fare attenzione al ritorno di qualche gelosia del passato.

Quarta posizione viene occupata dal Toro, che avrà Venere a favore. Questo significherà una ripresa del dialogo nella relazione amorosa, con un riavvicinamento propizio, con delle interessanti sorprese. Per i single, invece, si prevedono ottimi incontri. E siamo al quinto, che è il Capricorno, che potrebbe vivere un periodo di romantica armonia. Tuttavia, ci sarà qualche litigio, non serio che, quindi, non porterà ad un allontanamento. Però, meglio prendersi del tempo per valutare bene ciò che sta accadendo nella vita amorosa. Questo perché quando si è troppo coinvolti si finisce per perdere decisioni affrettate, senza valutare bene.

Settimo posto: Gemelli. Diciamo che in questo caso, tra pro e contro, il bilancio della situazione non può dirsi negativo. Ci sarà l’opposizione di Mercurio, che ostacolerà il dialogo di coppia e una Venere indifferente. Di conseguenza, nonostante qualche incomprensione, nel complesso, nulla di ciò che accadrà porterà ad un allontanamento o una separazione. In definitiva, i sette segni zodiacali indicati, non andranno tutti bene in amore.

Tuttavia, si può dire che gli eventuali cambiamenti per questi 7 segni, non comporteranno delle grosse fratture o divisioni importanti. Ci saranno, certo, i più fortunati ma, comunque, tutti e 7 riusciranno a portare avanti le loro love story, seppure con maggiore o minore difficoltà.