Ci sono romanzi che lasciano davvero il segno per la capacità che hanno di toccarci il cuore o farci ridere a crepapelle. Anche tra i libri italiani ovviamente abbiamo titoli di grande importanza che hanno spopolato nelle classifiche. E le case di produzioni televisive ne hanno subito approfittato attingendo a piene mani per farne delle serie TV.

Amore, conflitti e divertimento

È proprio a febbraio, il mese dell’amore per eccellenza, che spesso ci si interroga su questo sentimento per molti vissuto in maniera contrastata. Allora quale migliore occasione per fare riflessioni e approfondimenti se non grazie a dei libri che possono affrontare l’argomento in maniera approfondita? Non ci riferiamo solo a saggi e testi specialistici, ma a romanzi e storie che attraverso i protagonisti possano farci immedesimare nelle nostre problematiche.

Le storie, infatti, hanno la grande forza di parlare al nostro cuore e di rispondere a domande esistenziali, soprattutto se parlano d’amore e di sentimenti.

Il romanzo Fedeltà di Marco Missiroli è uno di questi. Esso ci pone domande profonde sul rapporto di coppia e sulla fedeltà all’interno di essa. Le vicende di Carlo e Margherita sono in fondo ciò che una coppia spesso si ritrova a vivere suo malgrado. Equilibri che cambiano improvvisamente e senza motivi apparenti, fedeltà da confermare nei confronti del partner. Ma il romanzo si interroga anche sulla fedeltà a ciò che si è e a ciò che si vorrebbe diventare.

Grazie alla trasposizione televisiva su Netflix da questo mese potremo vivere sullo schermo le vicende dei protagonisti del romanzo, interpretati da Michele Riondino e Lucrezia Guidone. Potremo porci insieme a loro le domande che ci tormentano ma anche ci accomunano.

Nel mese dell’amore ecco 2 libri italiani che sono diventati una serie televisiva ora in onda su Netflix

Se volete leggere un libro più divertente su sfortunate vicende amorose, allora fa per voi il romanzo Guida astrologica per cuori infranti di Silvia Zucca. La protagonista Alice Bassi, interpretata da Claudia Gusmano, dopo aver perso definitivamente le speranze di conquistare la sua ex fiamma, incanala una serie di sfortunatissime situazioni negative con uomini di segni zodiacali differenti. La speranza è di incontrarne uno giusto, ma un nuovo datore di lavoro scompiglia le cose.

Il libro è stato trasposto in una divertente serie tv in cui in ogni episodio la protagonista tenta di vivere nuove storie d’amore con uomini di segni zodiacali differenti ma senza fortuna.

Per chi reputa di non essere molto fortunato in amore questa serie tv riuscirà a farlo sorridere e a scardinare qualche cliché sui segni zodiacali.

Dunque, nel mese dell’amore, ecco 2 libri italiani da leggere assolutamente, per gustarsi poi la pregevole versione televisiva sulla famosa piattaforma di film e serie on demand.