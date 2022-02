Da sempre, in molte culture, vengono consumati piatti unici completi ed equilibrati. Ultimamente questa formula sta spopolando anche in Italia. È ideale per chi ha poco tempo di stare davanti ai fornelli o seduto a tavola, ma soprattutto è l’invenzione perfetta per mangiare sano, nelle giuste quantità e, perché no, per risparmiare.

Un piatto unico, per essere nutrizionalmente corretto, deve rispettare le giuste proporzioni. Deve essere costituito per il 25% da proteine animali o vegetali (carne, pesce, uova, latticini o legumi), per il 25% da carboidrati (pasta, meglio se integrale, e patate) e il restante 50% da verdura e frutta. Il tutto va condito con grassi buoni come olio EVO, frutta secca e semi oleosi.

I piatti della salute

Piatti unici per eccellenza sono tutti quelli che abbinano i cereali con i legumi. Pasta e fagioli, riso e piselli, pasta e ceci, tipici della dieta mediterranea, sono nutrizionalmente impeccabili. I legumi, soprattutto quelli secchi, sono più ricchi di proteine rispetto alla carne, ma non contengono quelle nobili con all’interno gli aminoacidi essenziali (contenuti invece nelle proteine di origine animale). Questo inconveniente, però, può essere facilmente superato assumendoli in combinazione con i cereali. Insieme, quindi, sono una vera e propria riserva naturale di salute e benessere. Contengono ottime proteine, carboidrati, grassi di origine vegetale, fibra e vitamine, soprattutto quelle del gruppo B. Sarebbe un mix perfetto per proteggere il cuore e controllare glicemia e colesterolo, e aiuterebbe, inoltre, l’equilibrio della flora intestinale.

Per proteggere il cuore e controllare glicemia e colesterolo è questo l’abbinamento perfetto per un piatto unico sano e nutriente

Solitamente l’abbinamento pasta e legumi è destinato alle zuppe, invece è ottimo anche in versione asciutta. Le fettuccine con borlotti, radicchio rosso e noci, mantecate con una crema di ricotta, sono una deliziosa proposta.

Gli ingredienti per 4 persone sono:

400 g di fettuccine integrali;

180 g di borlotti;

una foglia di alloro;

2 scalogni;

2 rametti di rosmarino;

1 cespo di radicchio rosso;

150 g di ricotta;

40 g di gherigli di noci;

olio EVO, sale e pepe.

Per preparare questo piatto, bisogna innanzitutto lessare i borlotti con una foglia di alloro che ne migliora la digeribilità. Ammollare i legumi dalla sera prima sarebbe meglio, perché il prodotto secco, rispetto a quello in scatola, conserva meglio le sostanze nutritive.

Nel frattempo sbucciare gli scalogni, tritarli e farli appassire con un filo d’olio e un rametto di rosmarino.

Lavare il radicchio, tagliarlo a striscioline e aggiungerlo al soffritto. Farlo insaporire per qualche minuto, aggiustare di sale e poi eliminare il rosmarino.

Cuocere la pasta in abbondate acqua salata. Stemperare la ricotta con poca acqua di cottura fino ad ottenere la giusta cremosità, pepare e mettere da parte.

Scolare la pasta, trasferirla nel tegame del condimento, unire i borlotti e mantecare con la crema di ricotta. Insaporire con qualche ago di rosmarino tritato e guarnire con i gherigli di noci spezzettati. Il piatto è pronto!