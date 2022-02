Quanti anni di età e di contributi servono per andare in pensione nel 2023 e quali non subiranno aumenti fino al 2026

Con la circolare n.19/2020 l’INPS ha bloccato l’aumento dell’età pensionabile per il 2021/2022. Pertanto, fino alla fine del 2022, non ci saranno variazioni sui requisiti di accesso al trattamento pensionistico. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2023, salvo ulteriori blocchi, l’età pensionabile sarà adeguata alle aspettative di vita dell’ISTAT. Questo comporterà un aumento della stessa, in base a quanto stabilito dalla legge Fornero. Essa prevede un incremento di 3 mesi dell’età pensionabile, ogni biennio. Sicchè, l’innalzamento a 67 anni, avutosi a partire dal 1° gennaio 2019, resterebbe in vigore fino alla fine del 2020. Con il blocco anzidetto, poi, rimarrà immutato anche per il biennio 2021-2022. Lo scatto in avanti, consequenzialmente, dovrà avvenire per il biennio 2023-2024, portando l’età pensionabile a 67 anni e 3 mesi. Quanti anni di età e di contributi servono per andare in pensione nel 2023?

Quali forme di pensione sono escluse dall’aumento

Vi sono, tuttavia, delle forme di pensione che fanno eccezione, in quanto non soggiacciono agli indicati aumenti progressivi. Tali sono, attualmente, la pensione anticipata ordinaria e la pensione con Quota 41. Per esse, è prevista la permanenza dei requisiti attuali fino al 2026. Quindi, si potrà continuare ad accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini. Per le donne, invece, occorrono 41 anni e 10 mesi di contributi. Allo stesso modo, si accederà a Quota 41, con 41 anni di contributi, oltre al possesso degli altri requisiti di legge. Vediamo, adesso, quanti anni di contribuiti e di età servono attualmente, per poi confrontare la situazione con quanto accadrà nel 2023. Ebbene, i requisiti per accedere alla pensione, oggi, sono i seguenti:

1) per la pensione di vecchiaia ordinaria, sono richiesti 67 anni di età e 20 di contributi;

2) per la pensione di vecchiaia contributiva: 71 anni di età ed almeno 5 anni di contributi;

3) per la pensione anticipata contributiva: 64 anni di età e 20 anni di contributi. Cosa accadrà nel 2023? Vediamolo insieme.

Quanti anni di età e di contributi servono per andare in pensione nel 2023 e quali forme di pensione sono escuse dagli aumenti

In base a quanto anticipato, a partire dal 2023 i requisiti per accedere alla pensione, dovrebbero essere i seguenti:

1) per la pensione di vecchiaia: 20 anni di contributi e 67 anni e 3 mesi di età;

2) per la pensione di vecchiaia contributiva: 5 anni di contributi e 71 anni e 3 mesi di età;

3) per la pensione anticipata contributiva: 20 anni di contributi e 64 anni e 3 mesi di età. Quindi, salvo provvedimenti di blocco della progressione, come quello indicato all’inizio, ogni biennio vi sarà l’aumento dell’età pensionabile, di 3 mesi.

