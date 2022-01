Ritorniamo con l’oroscopo dell’anno e ci concentriamo sull’aspetto romantico di ognuno di noi. Quanti cercano di scoprire cosa le stelle ci riserveranno nell’ambito amoroso? In effetti, è raro non voler sapere come probabilmente andranno le cose in amore o, addirittura, non voler trovare l’anima gemella.

Tutti abbiamo bisogno di amare ed essere amati ed è quello che succederà, per esempio, al Capricorno che dopo mesi di incertezze, riflessioni e stress vivrà momenti di benessere spirituale. L’amore fa stare bene e ci saranno momenti di fuoco e fiamme, in senso positivo. Ma oltre al Capricorno, arriverà l’amore anche per altri segni zodiacali poiché saranno baciati da Venere.

Ma oltre a scoprire, man mano che passano i giorni, cosa ci riserverà il futuro, altra cosa certa è l’affinità di coppia. Per aspetti prettamente caratteriali, vi sono alcuni segni vicini ad altri, che possono completarsi o perché molto simili o perché diversi e quindi rispondono al principio degli “opposti che si attraggono”.

Ecco perché nel 2022 ci saranno colpi di scena e un amore passionale per questi fortunati 3 segni zodiacali che faranno faville, grazie all’affinità di coppia secondo l’oroscopo.

L’affinità di coppia per il 2022

Focalizziamo l’attenzione sull’Ariete per cui le stelle suggeriscono che per il 2022 vi sarà un’attrazione fatale con il Pesci, segno molto romantico che farà vivere all’Ariete momenti di dolcezza e la passione sarà tanta. Anche perché il Pesci è uno dei segni più bravi sotto le coperte, insieme ad altri.

Ma ancora non è finita perché potrebbe piacere all’Ariete anche un nato sotto il segno del Cancro, altro segno romantico, addirittura più del Pesci. In pratica ciò che serve all’Ariete è di abbandonarsi tra le braccia di persone che la facciano sentire amata e protetta, così da nascondere il suo lato da guerriera ma al contempo esprimere la sua passionalità.

Proseguiamo con la Bilancia per la quale ci sarà un’attrazione intensa e davvero focosa sia con l’Ariete che con lo Scorpione, soprattutto sotto le coperte. Ma è con il Sagittario che l’amore sboccerà e sarà costernato da momenti spensierati, avventurosi, allegri e anche passionali.

Del resto la creatività e la dinamicità del Sagittario insieme all’amore verso l’arte della Bilancia saranno le armi vincenti per far durare questo amore. Più forte è il sentimento più forte sarà la passione sotto le coperte.

Ultimo segno è il Leone che con il Sagittario tornerà a sorridere grazie allo spirito avventuriero di entrambi i segni. Ma i momenti decisamente intensi e attrattivi saranno con il Gemelli, un segno leader che terrà testa ad un segno testardo come il Leone. Del resto il Leone ha bisogno di stimolo intellettuale e il Gemelli è proprio quello che fa al caso suo.

