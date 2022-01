Se la scorsa settimana gli astri avevano predetto un’immensa fortuna sul lavoro non solo per Gemelli ma anche per altri 2 segni zodiacali, questa nuova settimana che va dal 17 al 23 focalizzeremo l’attenzione sull’amore.

Il sentimento che fa battere il cuore, infatti, è nell’aria per alcuni segni zodiacali puntati proprio dalla bella Venere, il pianeta che lo governa. Uno di questi è il Capricorno, il segno più introverso e riflessivo di tutti. È difficile interpretare i segnali del Capricorno, è quasi un mistero, ma proprio questa sua caratteristica affascina molto.

Inoltre, è uno tra i segni più bravi sotto le coperte insieme ad altri inaspettati come lui. Venere, questa settimana, sosta ancora in Capricorno e ciò vuol dire che, nonostante le premesse, quando si innamora lo fa perdutamente.

Magari i nati sotto il segno hanno appena iniziato una relazione e, proprio per le loro caratteristiche, cercano di capire se ne vale la pena. Anche se bisogna ammettere che la persona piace tanto. In questo Venere aiuterà parecchio e, per la serie “chi trova un amico, trova un tesoro”, un consiglio costruttivo da un amico fidato non guasta mai.

Ma oltre al Capricorno anche questi 3 segni faranno fuoco e fiamme a gennaio perché saranno baciati dall’amore di Venere. Questa settimana, infatti, l’influenza di Venere si farà sentire anche su altri segni, le cui giornate si prospettano molto passionali.

Sagittario, Acquario e Pesci

Questi 3 segni vivranno delle belle emozioni questa nuova settimana di gennaio. Iniziamo con il Sagittario per il quale le stelle suggeriscono che ci potrebbero essere delle inaspettate sorprese, soprattutto a metà settimana.

Inoltre, già dalla scorsa il Sagittario era stato investito da una carica pazzesca grazie alla vicinanza di Marte. Quest’energia positiva non lascerà il posto, per cui carica e amore saranno il connubio perfetto per trovare l’anima gemella.

Proseguiamo con l’Acquario, per il quale proprio nella giornata di martedì potrebbero esserci degli incontri destinati ad essere fondamentali nella vita dei nati sotto il segno. Inoltre, le stelle suggeriscono anche un’importante dritta: l’intesa sembra essere vincente soprattutto con i nati sotto il segno della Bilancia.

Oltre al Capricorno anche questi 3 segni faranno fuoco e fiamme a gennaio perché saranno baciati dall’amore di Venere

Concludiamo con il Pesci, che di fortuna ne ha da vendere essendo il segno favorito del 2022 perché Giove vi risiederà per tanti mesi. Questa fortuna si riflette anche nell’amore, dove il romanticismo ne è già una prerogativa molto importante, ma questa settimana lo sarà ancora di più.

Infatti, chi è già in una relazione stabile e duratura avrà voglia di godersi pienamente i momenti quotidiani con il proprio partner. Per i single, il cielo promette più che bene. In ogni caso, se si hanno dei problemi nel rapporto di coppia ecco come risolverli e superare le crisi.