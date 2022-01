Ecco quali sono i segnali che indicano l’arrivo di una rottura e come risolvere i problemi di coppia per superare le crisi

L’amore è il sentimento più bello che ci sia perché è il motore che parte da dentro e che muove la nostra vita. Siamo innamorati dell’idea dell’amore, ma a volte per carattere o per scelta non riusciamo a trovare l’anima gemella.

Ecco perché leggiamo spesso l’oroscopo per sapere cosa ci riservano le stelle, e allora potrebbe essere utile scoprire che è prevista fortuna in amore per questi 4 segni zodiacali.

Durante il percorso di una coppia è assolutamente normale che ci siano dei momenti no. Discussioni e fraintendimenti ne fanno parte e a volte servono per rafforzare il rapporto. D’altronde, “l’amore non è bello se non è litigarello”, per citare Jimmy Fontana.

Il vero problema, piuttosto, appare quando questi litigi sono all’ordine del giorno, causati da diversi fattori. Ecco, dunque, quali sono i segnali che indicano l’arrivo di una rottura e come risolvere i problemi di coppia per superare le crisi.

Verso la fine?

Innanzitutto, è necessario che una relazione soddisfi fiducia e rispetto reciproco. Se mancano queste due essenziali componenti, le discussioni saranno all’ordine del giorno. Potrebbe capitare di percepire qualcosa che non va e la prima cosa che ci viene in mente è che lui/lei abbia un’amante.

Se le nostre intuizioni sono corrette, possiamo lasciare il partner o perdonarlo. Il perdono è un gesto bellissimo e che fa onore, ma sostanzialmente il vero problema è capire se il pentimento è reale. In ogni caso, è una cosa che ci diranno il tempo, il nostro cuore e l’istinto.

Ma i segnali, oltre al tradimento, che implicano l’arrivo di una fine sono le bugie, le manipolazioni e soprattutto la poca considerazione della persona. Se ci sentiamo trascurati dalla persona amata, se non ci valorizza più, se non riesce a tirar fuori la parte più bella di noi ma al contrario la peggiore, se non ci sostiene nelle nostre scelte, allora è finita. In aggiunta, bugie e lavaggi di cervello sono la ciliegina sulla torta. L’amore non è questo ma l’esatto opposto. L’amore è accettare pregi e difetti, è rispetto, è sentirsi belli agli occhi propri e degli altri.

Ecco quali sono i segnali che indicano l’arrivo di una rottura e come risolvere i problemi di coppia per superare le crisi

Se comunque non siamo in presenza di questi segnali e stiamo solo attraverso un brutto periodo legato a problemi finanziari, problemi con i figli e altri tipi di problemi che solitamente subentrano, come la famosa crisi del settimo anno, o che si riflettono sulla coppia, ecco cosa fare.

Prima di tutto cerchiamo di rilassarci e parlare di tutte le motivazioni che hanno portato ad essere a quel punto. Il dialogo, infatti, è la parte fondamentale per superare le crisi. Dopodiché, tenere a mente le cose che danno fastidio al partner, nonché le cose che potrebbero farlo felice e sulla base di questo trovare dei compromessi che vadano bene ad entrambi.

Cerchiamo di fare tutto ciò che facevamo nei tempi d’oro, le cose che ci facevano stare bene e sentire sereni e pieni d’amore. Per esempio, anche un viaggio sarebbe l’ideale.